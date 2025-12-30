نداء استغاثة عاجل من حضرموت للتحالف: اعتقالات ومداهمات بلا مسوغ قانوني أوقفوا الانتهاكات واحموا المدنيين

الثلاثاء 30 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 773

ناشد سكان مديرية غيل بن يمين في محافظة حضرموت شرقي اليمن، يوم الثلاثاء، التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”انتهاكات إنسانية” طالت مدنيين خلال الأيام الماضية، شملت اعتقالات ومداهمات منازل وفرض قيود على حركة السكان.

وقال بيان صادر عن أبناء مديرية غيل بن يمين وصل موقع مأرب برس نسخة نته " إنهم يتعرضون لما وصفوه باعتقالات لأفراد ومدنيين “دون مسوغ قانوني”، إضافة إلى اقتحام منازل ومقار مدنية (من قبل مليشيا المجلس الانتقالي) مؤكدين أن هذه الإجراءات – بحسب البيان – لا تستند إلى أوامر صادرة عن النيابة العامة، الجهة المخولة قانوناً بتنفيذ مثل هذه الأعمال.

وطالب البيان قيادة التحالف العربي، وعلى رأسها السعودية، والحكومة الشرعية، بسرعة التدخل لرفع ما وصفه بـ”الحصار” المفروض على المديرية وضواحيها، وضمان حرية تنقل المواطنين ووصول الاحتياجات الأساسية، ووقف مداهمة المنازل وترويع السكان.

كما دعا الموقعون على البيان إلى وضع حد فوري لما قالوا إنها انتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاعتداء على الممتلكات الخاصة، مطالبين بسحب القوات المتواجدة داخل الأحياء السكنية والمرافق المدنية، حفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي.

وطالب سكان غيل بن يمين المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، وضمان المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب.

ودعا البيان جميع المكونات القبلية والسياسية والاجتماعية في حضرموت إلى التضامن مع أبناء المديرية، والمساهمة في إنهاء الأزمة الإنسانية التي قالوا إنهم يواجهونها.

وأكد البيان في ختامه أن مطالب السكان “سلمية وإنسانية ومشروعة”، وتهدف إلى حماية المدنيين واحترام القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في مديرية غيل بن يمين.