عاجل.. الإمارات ترضخ وتعلن انهاء تواجد ما تبقى من قواتها في اليمن

رضخت دولة الإمارات للدعوة السعودية واستجابت لطلب الرئيس اليمني بسحب قواتها من اليمن، خلال 24 ساعة.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان قبل قليل: ''نعلن إنهاء مهمة ما تبقى من فرقنا الخاصة بمكافحة الإرهاب، في اليمن بمحض إرادتنا بما يضمن سلامة عناصرنا، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.
وزعمت إن وجودها العسكري في اليمن منذ 2019 اقتصر على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء.
وأضاف البيان:'' الإجراء ضمن تقييم لمتطلبات المرحلة وانسجاما مع التزام دولتنا ودورها في دعم استقرار المنطقة''.
وتابع: ''دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية''.
وفي وقت سابق اليوم قالت السعودية، الثلاثاء، إن أمنها الوطني "خط أحمر" وستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له خاصة على حدودها الجنوبية، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة قضية الجنوب اليمني.
ودعت السعودية في بيان لوزارة الخارجية، الإمارات إلى ضرورة "الاستجابة لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال أربع وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن".