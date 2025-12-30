بيان عاجل للجامعة العربية يدين الإنتقالي الجنوبي ويشدد على وحدة اليمن

الثلاثاء 30 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 608

أدانت الجامعة العربية، تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي العسكرية التي قالت إنها تهدف الى تثبيت واقع انفصالي يُهدد وحدة التراب اليمني.

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد أبو الغيط، ادانته لأية تحركات عسكرية تهدف الى تثبيت واقع انفصالي على الأرض بالقوة، بما يُهدد وحدة التراب اليمني ويُلحق ضرراً بالغاً بقضية الجنوب التي يتعين معالجتها من خلال الحوار وليس فرض الأمر الواقع..مشدداً على أن التوجهات الانفصالية تضر بالأمن القومي العربي.

وأعرب أبو الغيط، عن بالغ القلق بشأن التطورات المتلاحقة الخطيرة في الجمهورية اليمنية في أعقاب عدم تجاوب المجلس الانتقالي الجنوبي مع مطالبات مجلس القيادة الرئاسي..معرباً عن الامل في وقف التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة بشكل فوري.

وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية، كافة الدول أعضاء تحالف دعم الشرعية، الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق، وتغليب ضبط النفس، والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية المتواترة في شأن هذه الأزمة.