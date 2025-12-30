عاجل: المجلس الانتقالي يلوّح بأوراق ثقيلة في مواجهة السعودية.. تصعيد جنوبي في وجه المجلس الرئاسي والمملكة بيان الخارجية الإماراتية ينسف روايتها الرسمية: الإمارات في مأزق سياسي وعسكري بيان عاجل للجامعة العربية يدين الإنتقالي الجنوبي ويشدد على وحدة اليمن بيان ركيك للإمارات تضمن جملة من الأكاذيب بشأن دورها في اليمن وشحنة السلاح بميناء المكلا بيان ناري للسعودية: أمن المملكة خط أحمر وعلى الإمارات الخروج من اليمن طارق صالح يتمرد على الشرعية والتحالف ويقف في صف الإمارات والانتقالي .. وزارة الدفاع اليمنية تعلن تأييدها لقرارات الرئيس العليمي وتؤكد جاهزية القوات المسلحة قرار رئاسي بإخراج دولة الإمارات من اليمن كلمة تاريخية للرئيس اليمني بعد قراره طرد الإمارات من اليمن واعلان حالة الطوارئ قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية وفرض حظر جوي وبحري في اليمن
أدانت الجامعة العربية، تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي العسكرية التي قالت إنها تهدف الى تثبيت واقع انفصالي يُهدد وحدة التراب اليمني.
وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد أبو الغيط، ادانته لأية تحركات عسكرية تهدف الى تثبيت واقع انفصالي على الأرض بالقوة، بما يُهدد وحدة التراب اليمني ويُلحق ضرراً بالغاً بقضية الجنوب التي يتعين معالجتها من خلال الحوار وليس فرض الأمر الواقع..مشدداً على أن التوجهات الانفصالية تضر بالأمن القومي العربي.
وأعرب أبو الغيط، عن بالغ القلق بشأن التطورات المتلاحقة الخطيرة في الجمهورية اليمنية في أعقاب عدم تجاوب المجلس الانتقالي الجنوبي مع مطالبات مجلس القيادة الرئاسي..معرباً عن الامل في وقف التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة بشكل فوري.
وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية، كافة الدول أعضاء تحالف دعم الشرعية، الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق، وتغليب ضبط النفس، والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية المتواترة في شأن هذه الأزمة.