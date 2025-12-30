بيان ركيك للإمارات تضمن جملة من الأكاذيب بشأن دورها في اليمن وشحنة السلاح بميناء المكلا

الثلاثاء 30 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

ساقت دولة الإمارات، جملة من الأكاذيب بشأن دورها التخريبي في اليمن، وشحنة السلاح الأخيرة التي أرسلتها أبوظبي للانتقالي وقصفها طيران التحالف صباح اليوم بميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

بيان الخارجية الإماراتية قال: ''فيما يتعلق بما تضمنه البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، تؤكد وزارة الخارجية في دولة الإمارات رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، وأن البيان المشار إليه صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف''.

وزعمت الإمارات أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة ، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن.

وقالت، أن الادعاءات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها، وتنوه الوزارة الى انه كان هناك تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الامارات والاشقاء في المملكة العربية السعودية، وإتفاق على ان المركبات لن تخرج من الميناء، إلا ان دولة الامارات تفاجأت بإستهدافها في ميناء المكلا، وفق البيان.

وأعربت الإمارات عن رفضها ما وصفته بـ"المزاعم" المتعلقة بدورها في "تأجيج الصراع اليمني".

وقالت إنها ترفض الزجّ باسمها في التوتر القائم بين الأطراف اليمنية، وتستهجن الادعاءات التي تحدثت عن قيامها بالضغط أو توجيه أي طرف يمني لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية أو تستهدف حدودها، مشددةً على حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة واحترام سيادتها وأمنها الوطني.

وأضافت الوزارة أن موقف دولة الإمارات منذ بداية الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة انصبّ على العمل لاحتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع السعودية.

خط أحمر

وفي وقت سابق اليوم قالت السعودية، الثلاثاء، إن أمنها الوطني "خط أحمر" وستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له خاصة على حدودها الجنوبية، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة قضية الجنوب اليمني. ودعت السعودية في بيان لوزارة الخارجية، الإمارات إلى ضرورة "الاستجابة لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال أربع وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن".

وأضافت: “تعرب المملكة عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن”، دون تعليق فوري من أبوظبي بهذا الخصوص.

ضربة محدودة

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن الذي تقوده السعودية، أعلن فجر الثلاثاء، تنفيذ "عملية عسكرية محدودة" استهدفت عبر قصف جوي أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها على متن سفينتين إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، ان قوات التحالف الجوية، قامت صباح اليوم الثلاثاء، بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية افُرغت بميناء المكلا بمحافظة حضرموت.

واوضح اللواء الركن المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، أنه في يومي السبت والأحد الموافق (27 -28 ديسمبر 2025م) تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

واشار اللواء الركن المالكي، الى ان طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين، وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام (2015م).

وقال المالكي" استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية افُرغت من السفينتين بميناء (المكلا)، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية".

وأكد اللواء المالكي، استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.