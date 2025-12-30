عاجل.. وزارة الدفاع اليمنية تعلن تأييدها لقرارات الرئيس العليمي وتؤكد جاهزية القوات المسلحة

الثلاثاء 30 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 766

أعلنت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة مُباركتها وتأييدها التام للقرارات الوطنية التي أصدرها فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي جاءت في لحظة مفصلية من تاريخ بلادنا واستجابة لتطلعات شعبنا العظيم وانفاذاً للواجبات والصلاحيات المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة وإعلان نقل السلطة والمرجعيات الوطنية، وإلتزامها التام بكل القرارات والإجراءات المُتخذة.

وأكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أن جميع منتسبي القوات المسلحة بمختلف تكويناتها وتشكيلاتها لديهم الروح المعنوية العالية والكفاءة والجاهزية القتالية للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية الملقاة على عاتقها في جميع الأحوال ومختلف الظروف.

كما أكدت أنها على استعداد دائم لتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها في ضوء القرارات والإجراءات الصادرة عن القيادة العليا من منطلق إيمانها العميق بالولاء الثابت لله ثم للوطن والثورة، وأنها سوف تبقى على عهدها تذود عن المكتسبات والثوابت الوطنية والحفاظ على أمن اليمن والدفاع عن وحدته وسيادته، وستظل القلعة الصلبة التي تتحطم أمامها كل المؤامرات والمشاريع التخريبية.

وجددت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان دعوتها لأبناء شعبنا اليمني بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم لمساندة القيادة الشرعية، والوقوف صفاً واحداً إلى جانب مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والتمسك بالأهداف والثوابت الوطنية وتعزيز اللحمة والتعاون لما فيه إعلاء مصلحة الوطن والأمة.

كما أكدت القوات المسلحة التزامها الثابت باستكمال معركة استعادة الدولة وتحرير كل شبر من تراب اليمن من تنظيم جماعة الحوثي ومشروعها الإيراني، والتصدي للجماعات الإرهابية والمخططات التخريبية الساعية لزعزعة استقرار الوطن وتهديد السلم الاجتماعي.

وجددت العهد لقيادتنا وشعبنا اليمني بأننا سنظل الحراس الأمناء للوطن، ولن نألوا جهداً في سبيل تعزيز وحدة وتماسك قواتنا المسلحة واستكمال مسيرة بناءها ورفع كفاءتها وفق أسس علمية ووطنية صحيحة بالتعاون مع جميع الشرفاء ووفقاً لتوجيهات ودعم القيادة العليا.

وأضاف البيان: ''إننا في هذه اللحظات الفارقة نُحيي أبطال الجيش والأمن والمقاومة المرابطين في ثغور الفداء على امتداد مسرح العمليات في مختلف الجبهات القتالية، مؤكدين إلتزامنا برعاية أبطالنا الجرحى وأسر الشهداء الأبرار''.

وجددت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تقديرها العالي لجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفهم الداعمة لشعبنا اليمني وقيادته في مختلف المراحل.

وثمنت عالياً جهود الأشقاء في المملكة ومساعيهم الأخوية في سبيل إحلال الأمن والسلام والاستقرار لليمن.

كما نُعبّر عن التقدير العالي لجهود قيادة القوات المشتركة المساندة لقواتنا المسلحة وتطوير قدراتها القتالية وإلتزامنا بالتنسيق العملياتي لتنفيذ المهام لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أعلن، الثلاثاء، حالة الطوارئ في كافة أراضي البلاد، اعتباراً من الثلاثاء ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

كما أصدر قراراً بـ"إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات"، ودعا "كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها" إلى الخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.