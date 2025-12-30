قرار رئاسي بإخراج دولة الإمارات من اليمن

الثلاثاء 30 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

صدر اليوم الثلاثاء قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما يلي نص القرار.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي،، - بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية - وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية -

وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، وبمقتضى المادة (1) فقرة (ز-1) وفقرة (ز-7)، من القرار رقم (9) لسنة 2022م، وحفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، ولضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المستمر منذ العام 2014م.

قرر: أولاً: إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثانياً: على كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال (24) ساعة.

ثالثاً: على قوات درع الوطن التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة