عاجل | قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية وفرض حظر جوي وبحري في اليمن

الثلاثاء 30 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- سبأ

عدد القراءات 314

صدر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، بإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من يوم الثلاثاء 30/12/2025م ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

فيما يلي نص القرار..

قرار رئيس مجلس بإعلان حالة الطوارئ

رئيس مجلس القيادة الرئاسي،،

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

- وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، وبمقتضى المادة (1) فقرة (ز-7) من القرار رقم (9) لسنة 2022م، وحفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وسلامة أراضيه، ولضرورة مواجهة الانقلاب على الشرعية المستمر من العام 2014م، والفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية التي تلقت أوامر من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية، وما قامت به من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء، فقد أصدرنا الإعلان بما هو آت:

أولاً: تعلن حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من يوم الثلاثاء 30/12/2025م ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

ثانياً: على جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن.

ثالثاً: يمنح محافظي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات.

رابعاً: يفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.

خامساً: تلتزم جميع الجهات في الدولة بتنفيذ هذا الإعلان والتقيد به.