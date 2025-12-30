غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة 6 اعراض لا يجب عليك تجاهلها التهاب البروستاتا المزمن.. آلام صامتة تهدد راحة الرجل ووظائفه الحيوية مرض القولون العصبي إليك الاسباب والاعراض وطرق العلاج التحالف بقيادة السعودية ينفذ ضربة جوية في المكلا ضد اسلحة جاءت من الامارات باحث إسرائيلي: الاعتراف بجنوب اليمن ضرورة للأمن القومي الصهيوني ويطالب الانتقالي بعدم الانسحاب من حضرموت.. عاجل محافظ البنك المركزي بطهران يقدم استقالته وسط انهيار غير مسبوق للعملة والاحتجاجات تجتاح المدن الإيرانية ومئات المحال تغلق أبوابها إسرائيل دولة تتآكل من الداخل.. تصدعات هشاشة الجبهة الداخلية في زمن الحرب و انهيار في منظومة الاحتلال خمس دول تتصدر قائمة الأعلى مديونية في العالم مع نهاية 2025 ودولة عظمى ديونها تتجاوز 38 تريليون دولار وزارة الشؤون القانونية تنفي بيان مزور يبرأ الانتقالي من جرائمه في حضرموت والمهرة
شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات إسرائيلية امتدت من شمال القطاع حتى جنوبه، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
فقد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن غارات إسرائيلية استهدفت صباح الثلاثاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد كانت قد استهدفتها في وقت سابق فجر اليوم بطائرة مسيرة.
وفي وقت سابق، شنت إسرائيل غارات مستهدفة مخيم المغازي وسط القطاع.
وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، شن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وفي وقت متأخر من أمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية قامت بنسف عدد من المباني في مناطق تسيطر عليها شرقي مدينة غزة.
من ناحية ثانية، أفادت مصاد محلية في غزة، بارتفاع عدد حالات الوفاة بفعل المنخفضات الجوية منذ بدء ديسمبر الجاري إلى 25 شخصا، بينهم 6 أطفال.
وقالت فرق الدفاع المدني والإنقاذ في غزة، إن قطاع غزة لم يشهد قبل شهر ديسمبر الحالي، منخفضات جوية مصحوبة بأمطار ورياح قوية وبرد شديد.
من ناحيتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن أشهرا من الحرب والنزوح القسري أجبرت المواطنين في قطاع غزة على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار، وفي مساكن مؤقتة أو خيام بالية تفتقر لأدنى مقومات الأمان.
الأونروا: الآلاف الخيام والمساعدات تواجه منعا إسرائيليا الأونروا: إسرائيل تمنع إدخال مئات آلاف الخيام لغزة وأوضحت الأونروا، في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس"، الإثنين، أن العاصفة "بايرون" التي ضربت القطاع في العاشر من ديسمبر شكّلت كارثة طبيعية، إلا أن تداعياتها كانت من صنع الإنسان، في إشارة إلى الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان وما رافقه من انهيار في البنية التحتية.
وبحسب مجموعة المأوى في غزة، قدّر أن 17 مبنى انهار كليًا، فيما تعرض أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت لأضرار كاملة أو جزئية خلال الفترة ما بين 10 و17 ديسمبر الجاري، ما أثّر على ما لا يقل عن 235 ألف شخص في مختلف مناطق القطاع