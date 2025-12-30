6 اعراض لا يجب عليك تجاهلها

الثلاثاء 30 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 233

نتوهم أحيانا اللإصابة ببعض الأمراض الخطيرة بسبب بعض الأعراض التي نشعر بها، فليس بالضرورة أن تكون رجفة اليدين دليل على الإصابة بالشلل الرعاش ولا حتى الصداع دليل على الإصابة بالتورم في الدماغ، فيعتمد تشخيص المرض على حسب العمر والحالة الصحية والأعراض الأخرى المصاحبة لذلك.

وبسبب عالم الانترنت الشاسع وتوافر العديد من المعلومات الطبية فمن السهل إقناع نفسك بأنك تعاني من علة خطيرة أو مرض سيء قد يؤدي إلى الموت، ويطرح هنا السؤال نفسه..

كيف يمكن معرفة إذا كانت الأعراض التي تعاني منها بسبب مرض خطير أو مجرد أحد أعراض تقدم السن أو حتى إذا كان عرض سيزول بمرور الوقت!!

6 اعراض لا يجب تجاهلها

1- رؤية ومضات ضوء رؤيه ومضات أو شرارات من الضوء في المجال البصري، أو ربما تشعر بإسدال الستارة على إحدى العينين، وفي تلك الحالة لا يجب العبث بالعينين وعليك الإسراع في استشارة الطبيب فقد تكون أعراض للإصابة بانفصال الشبكية، واذا لم تكتشف وتعالج باكرا قد تؤدي إلى العمى.

2- الشعور بالتخمة الشعور بالتخمة بعد تناول كميات ضئيلة من الطعام، خصوصا عندما لا تكون تتبع حميه غذائية، فيجب عليك القلق بخصوص ذلك، وأيضا إذا شعرت بالغثيان من تناول كمية ضئيلة من الطعام، فغالبا ما ترتبط تلك الاعراض بقرحة المعدة أو مرض الارتجاع، ولكن اذا صاحب تلك الأعراض خسارة الوزن فربما تكون معرض للإصابة بسرطان المعدة أو البنكرياس أو بعض أنواع اللوكيميا، فإذا كنت تعاني من تلك الأعراض يجب عليك الخضوع للفحص الطبي.

3- فقدان حاسة الشم مع تقدم العمر تقل حاسه الشم ولكن ليس من الطبيعي ان تختفي كليا أو فجأه، واذا حدث ذلك فيكون غالبا بسبب وجود ورم في الأنف أو خلل في الغدة الدرقية أو بعض الأوارم الدماغية التي قد تصيب المنطقة المسؤولة عن الحواس.

4- ألم البطن حول السرة يبدأ الألم أولا حول منطقة السرة وبعد ذلك يبدأ في الانتشار إلى أسفل الجانب الأيمن.. من الطبيعي أن نعاني جميعا من آلام المعدة وغالبا يكون 99 مرة من كل 100 مرة بسبب شيء أكلناه ويزول الألم مع الوقت، ولكن إذا زاد الألم سوءً وبدأ في الانتشار في أسفل يمين البطن أو زاد عليهم الشعور بالغثيان أو الإمساك فيجب عليك القلق والإسراع في زيارة الطبيب فقد تكون آلام الزائدة الدودية ويجب التدخل الجراحي فورا والا كانت مهددة للحياة.

5- بحة الصوت قد نتعرض جميعا لبحة الصوت نتيجه الصراخ الكثير أو الحديث بصوت مرتفع أو حتى في مواسم الحساسية، ولكن إذا صاحب الصوت المبحوح ألم في الصدر فيجب عليك القلق لأن آلام الصدر لا تبشر بالخير، فقد تكون أعراض الإصابة بمرض تمدد الأورطى، والأورطى من أكبر وأهم الأوعية الدموية في الجسم وهو المسؤول عن توصيل الدم لكل أعضاء الجسم، وفي حاله تسلخ الشريان قد يؤدي إلى الانفجار داخل الجسم في أي لحظة.

6- التنميل والوخز ويرافقه أحيانا الاحساس بالخدل أو الحرقان، فقد نشعر أحيانا بالوخز الخفيف في الجسم ويتكرر مرة أو مرتين سنويا في تلك الحالة لا داعي للقلق، ولكن إذا كنت تعاني من الاحساس بالوخز أو الخدل المستمر فيكون ذلك مؤشر على تلف الخلايا العصبية أو الإصابة بمرض السكر، لذلك يجب عليك استشارة الطبيب لوصف العلاج المناسب لك