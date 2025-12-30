مرض القولون العصبي إليك الاسباب والاعراض وطرق العلاج

الثلاثاء 30 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 255

تُعدّ متلازمة القولون العصبي (Irritable Bowel Syndrome – IBS) من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعاً، إذ تصيب الأمعاء الغليظة وترافق المصاب بها لفترات طويلة، لكنها ليست مرضاً خطيراً ولا تؤدي إلى تلف أنسجة الأمعاء أو زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويؤكد مختصون أن القولون العصبي حالة مزمنة تحتاج إلى إدارة مستمرة، حيث يمكن التخفيف من حدّة الأعراض والسيطرة عليها عبر تنظيم النظام الغذائي، وتحسين نمط الحياة، والالتزام بعادات صحية سليمة، إلى جانب اللجوء إلى الأدوية أو الإرشاد الطبي في الحالات الأكثر شدة.

ما هو القولون العصبي؟

القولون العصبي حالة وظيفية تختلف عن أمراض التهاب الأمعاء، ويظهر على شكل مجموعة من الأعراض الهضمية التي قد تتفاوت في شدتها ومدتها من شخص لآخر، وغالباً ما تستمر الأعراض لعدة أيام كل شهر.

أسباب وعوامل الإصابة لا يزال السبب الدقيق للإصابة بمتلازمة القولون العصبي غير معروف، إلا أن هناك عوامل يُعتقد أنها تسهم في ظهوره، أبرزها:

اضطراب تقلصات عضلات الأمعاء خلل في الجهاز العصبي المرتبط بالجهاز الهضمي التهابات معوية الإصابة بعدوى شديدة سابقة تغيرات في توازن بكتيريا الأمعاء أعراض القولون العصبي تختلف الأعراض بين المصابين، إلا أن أكثرها شيوعاً تشمل:

آلام وتشنجات في البطن انتفاخ وغازات إسهال أو إمساك، وأحياناً تناوب الحالتين الشعور بالتعب المستمر وجود مخاط في البراز غثيان وآلام في الظهر لدى بعض الحالات التشخيص والتعامل مع المرض يشدد الأطباء على أهمية معرفة موقع القولون وتمييز الأعراض بدقة، إلى جانب الالتزام بإرشادات غذائية مثل تقليل الأطعمة المهيجة واتباع أنظمة غذائية خاصة كـ«الفودماب»، إضافة إلى شرب بعض المشروبات التي تساعد على تهدئة القولون.

ويظل الوعي بطبيعة المرض والتعامل المبكر مع أعراضه عاملاً أساسياً في تحسين جودة حياة المصابين والحد من تأثيره اليومي.