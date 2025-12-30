التحالف بقيادة السعودية ينفذ ضربة جوية في المكلا ضد اسلحة جاءت من الامارات باحث إسرائيلي: الاعتراف بجنوب اليمن ضرورة للأمن القومي الصهيوني ويطالب الانتقالي بعدم الانسحاب من حضرموت.. عاجل محافظ البنك المركزي بطهران يقدم استقالته وسط انهيار غير مسبوق للعملة والاحتجاجات تجتاح المدن الإيرانية ومئات المحال تغلق أبوابها إسرائيل دولة تتآكل من الداخل.. تصدعات هشاشة الجبهة الداخلية في زمن الحرب و انهيار في منظومة الاحتلال خمس دول تتصدر قائمة الأعلى مديونية في العالم مع نهاية 2025 ودولة عظمى ديونها تتجاوز 38 تريليون دولار وزارة الشؤون القانونية تنفي بيان مزور يبرأ الانتقالي من جرائمه في حضرموت والمهرة الحوثيون يعتقلون العشرات من الشبان على خلفية مزاعم تشغيل الإنترنت الفضائي الحوثيون يصعّدون حرباً اقتصادية ضد التجار ويفرضون قيوداً على الاستيراد وتحويل الشحنات إلى الحديدة حماس تعلن رسميًا استشهاد أبو عبيدة ومحمد السنوار وآخرين الراشد: جنوب اليمن يفتقر إلى شروط الانفصال في المرحلة الراهنة ويظل مستحيلاً دون شرعية دولية وتوافق داخلي
قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إن سفينتين قدمتا من ميناء الفجيرة دخلتا إلى ميناء المكلا يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر 2025، من دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وأوضح المالكي أن طاقمي السفينتين قاما بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما، قبل إنزال كميات من الأسلحة والعربات القتالية بهدف دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تأجيج الصراع وتشكل مخالفة صريحة لجهود التهدئة، وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015.
وأضاف أن ذلك جاء في وقت تبذل فيه جهود إقليمية ودولية للوصول إلى حل سلمي شامل، مؤكداً أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في اليمن.
وأشار المالكي إلى أنه وبناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اتخذت قوات التحالف جميع التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، موضحاً أن القوات الجوية نفذت صباح اليوم عملية عسكرية محدودة استهدفت الأسلحة والعربات القتالية التي أُفرغت من السفينتين في ميناء المكلا.
وأكد أن العملية نُفذت بعد توثيق كامل، ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يضمن عدم وقوع أضرار جانبية.
وشدد المتحدث الرسمي على استمرار قيادة التحالف في جهود خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي جهة كانت إلى أي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف، بما يسهم في دعم مساعي تحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع رقعة الصراع