باحث إسرائيلي: الاعتراف بجنوب اليمن ضرورة للأمن القومي الصهيوني ويطالب الانتقالي بعدم الانسحاب من حضرموت.. عاجل

أثار الصحفي الإسرائيلي والباحث الأكاديمي إيدي كوهين، المعروف بتخصصه في الصراع العربي‑الإسرائيلي، جدلاً واسعاً بعد نشره تغريدة على منصة "X" دعا فيها إلى الاعتراف بدولة جنوب اليمن.

وقال كوهين في منشوره، إن ذلك يأتي وفق ما وصفه "أمن القومي الصهيوني"، مشيراً إلى أهمية السيطرة على مناطق استراتيجية تشمل الأحواض المائية الثلاثة في المحيط الهندي وخليج عمان وخليج عدن ومضيق باب المندب، إضافة إلى مناطق داخلية مثل حضرموت والمهرة والفاشر والأبيض والجفرة وسرت.

وأضاف كوهين أن "أي انسحاب من هذه المواقع، سواء في البحر أو على الأرض، لن يحصل"، مؤكداً ضرورة إدراك هذه الحقائق من قبل الأطراف المعنية.

يشار إلى ان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن رغبته في تطبيع العلاقات مع إسرائيل معتقدا أنها وسيلة لتحقيق الاعتراف الدولي بانفصال وأكد ذلك مرارا عبر عدة تصريحات.