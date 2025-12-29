باحث إسرائيلي: الاعتراف بجنوب اليمن ضرورة للأمن القومي الصهيوني ويطالب الانتقالي بعدم الانسحاب من حضرموت.. عاجل محافظ البنك المركزي بطهران يقدم استقالته وسط انهيار غير مسبوق للعملة والاحتجاجات تجتاح المدن الإيرانية ومئات المحال تغلق أبوابها إسرائيل دولة تتآكل من الداخل.. تصدعات هشاشة الجبهة الداخلية في زمن الحرب و انهيار في منظومة الاحتلال خمس دول تتصدر قائمة الأعلى مديونية في العالم مع نهاية 2025 ودولة عظمى ديونها تتجاوز 38 تريليون دولار وزارة الشؤون القانونية تنفي بيان مزور يبرأ الانتقالي من جرائمه في حضرموت والمهرة الحوثيون يعتقلون العشرات من الشبان على خلفية مزاعم تشغيل الإنترنت الفضائي الحوثيون يصعّدون حرباً اقتصادية ضد التجار ويفرضون قيوداً على الاستيراد وتحويل الشحنات إلى الحديدة حماس تعلن رسميًا استشهاد أبو عبيدة ومحمد السنوار وآخرين الراشد: جنوب اليمن يفتقر إلى شروط الانفصال في المرحلة الراهنة ويظل مستحيلاً دون شرعية دولية وتوافق داخلي تعز تشهد إشهار أول مجلس اقتصادي تنموي محلي في اليمن.. منصة للحوار والشراكة نحو التنمية المستدامة
أثار الصحفي الإسرائيلي والباحث الأكاديمي إيدي كوهين، المعروف بتخصصه في الصراع العربي‑الإسرائيلي، جدلاً واسعاً بعد نشره تغريدة على منصة "X" دعا فيها إلى الاعتراف بدولة جنوب اليمن.
وقال كوهين في منشوره، إن ذلك يأتي وفق ما وصفه "أمن القومي الصهيوني"، مشيراً إلى أهمية السيطرة على مناطق استراتيجية تشمل الأحواض المائية الثلاثة في المحيط الهندي وخليج عمان وخليج عدن ومضيق باب المندب، إضافة إلى مناطق داخلية مثل حضرموت والمهرة والفاشر والأبيض والجفرة وسرت.
وأضاف كوهين أن "أي انسحاب من هذه المواقع، سواء في البحر أو على الأرض، لن يحصل"، مؤكداً ضرورة إدراك هذه الحقائق من قبل الأطراف المعنية.
يشار إلى ان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن رغبته في تطبيع العلاقات مع إسرائيل معتقدا أنها وسيلة لتحقيق الاعتراف الدولي بانفصال وأكد ذلك مرارا عبر عدة تصريحات.