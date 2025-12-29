عاجل: محافظ البنك المركزي بطهران يقدم استقالته وسط انهيار غير مسبوق للعملة والاحتجاجات تجتاح المدن الإيرانية ومئات المحال تغلق أبوابها إسرائيل دولة تتآكل من الداخل.. تصدعات هشاشة الجبهة الداخلية في زمن الحرب و انهيار في منظومة الاحتلال خمس دول تتصدر قائمة الأعلى مديونية في العالم مع نهاية 2025 ودولة عظمى ديونها تتجاوز 38 تريليون دولار وزارة الشؤون القانونية تنفي بيان مزور يبرأ الانتقالي من جرائمه في حضرموت والمهرة الحوثيون يعتقلون العشرات من الشبان على خلفية مزاعم تشغيل الإنترنت الفضائي الحوثيون يصعّدون حرباً اقتصادية ضد التجار ويفرضون قيوداً على الاستيراد وتحويل الشحنات إلى الحديدة حماس تعلن رسميًا استشهاد أبو عبيدة ومحمد السنوار وآخرين الراشد: جنوب اليمن يفتقر إلى شروط الانفصال في المرحلة الراهنة ويظل مستحيلاً دون شرعية دولية وتوافق داخلي تعز تشهد إشهار أول مجلس اقتصادي تنموي محلي في اليمن.. منصة للحوار والشراكة نحو التنمية المستدامة الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية تمنح الباحث عبدالخالق الشيخ في القيادة الاستراتيجية درجة الماجستير بتقدير ممتاز
مع اقتراب دخول عام 2025، وبدء الدول حول العالم إعداد مراجعاتها المالية السنوية وتقييم أداء اقتصاداتها قبل استقبال السنة الجديدة، تكشف المؤشرات الاقتصادية عن تصدّر خمس دول قائمة الدول الأعلى من حيث معدلات الدين العام على مستوى العالم، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:
تحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى، من ناحية أكثر الدول مديونية في العالم عام 2025، بدين تجاوز 38 ترليون دولار، مستفيدة من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، للاستمرار في الاستدانة بلا توقف، ما راكم العجز في الانفاق، وزاد من معدلات التضخم في اقتصادها.
تأتي الصين في المرتبة الثانية من ناحية أكثر الدول مديونية في العالم، بعد أن قفز دينها الحكومي الى أكثر من 18 ترليوين دولار، نتيجة التوسع في الاقتراض، لتمويل البنية التحيتة العملاقة، ما أثار مخاوف من تراكم الديون الخفية، التي قد تتهدد استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
المركز الثالث من حصة اليابان، بدين قدره 10 ترليون دولار، لكن وضعها مستقر نسبيا، لأن أغلبية الديون داخلية، مملوكة للمواطنين، لكن باتت خدمة الدين تلتهم جزء كبيرا من ميزانيتها السنوية.
تخطت ديون بريطانيا أربعة تريليون دولار، حيث تحتل المركز الرابع عالميا في الدول المديونة، نتيجة كفاح الحكومة لضبط الانفاق، جراء الأزمات الأخيرة أهمها تمويل حرب أوكرانيا، فزادت من معدلات الاقتراض وسط ظروف اقتصادية عالمية صعبة.
تحتل فرنسا المركز الخامس في أكثر الدول مديونية في عام 2025، حيث تجاوزت ديونها 3 تريليون دولار، بسبب زيادة الأعباء المالية، الناتجة عن دعم الحماية الاجتماعية العالية، ما يفرض على الحكومة الاقتراض، لتغطية العجز وضمان استقرار اقتصادها.