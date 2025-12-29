عاجل: محافظ البنك المركزي بطهران يقدم استقالته وسط انهيار غير مسبوق للعملة والاحتجاجات تجتاح المدن الإيرانية ومئات المحال تغلق أبوابها إسرائيل دولة تتآكل من الداخل.. تصدعات هشاشة الجبهة الداخلية في زمن الحرب و انهيار في منظومة الاحتلال خمس دول تتصدر قائمة الأعلى مديونية في العالم مع نهاية 2025 ودولة عظمى ديونها تتجاوز 38 تريليون دولار وزارة الشؤون القانونية تنفي بيان مزور يبرأ الانتقالي من جرائمه في حضرموت والمهرة الحوثيون يعتقلون العشرات من الشبان على خلفية مزاعم تشغيل الإنترنت الفضائي الحوثيون يصعّدون حرباً اقتصادية ضد التجار ويفرضون قيوداً على الاستيراد وتحويل الشحنات إلى الحديدة حماس تعلن رسميًا استشهاد أبو عبيدة ومحمد السنوار وآخرين الراشد: جنوب اليمن يفتقر إلى شروط الانفصال في المرحلة الراهنة ويظل مستحيلاً دون شرعية دولية وتوافق داخلي تعز تشهد إشهار أول مجلس اقتصادي تنموي محلي في اليمن.. منصة للحوار والشراكة نحو التنمية المستدامة الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية تمنح الباحث عبدالخالق الشيخ في القيادة الاستراتيجية درجة الماجستير بتقدير ممتاز
عبرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عن استنكارها صدور بيان مزور ومفبرك منسوب إليها بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥، لغايات تضليلية يتضمن مزاعم عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة.
وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، في بيان" أن البيان المزعوم صدر دون الرجوع إلى الوزير المختص، أو المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، ودون الاستناد إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق سارية"..مشيراً الى ان البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية أو التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان.
واضاف الوزير عرمان" أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلًا للرأي العام، ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية".
واشار الى أن وجود أو عدم وجود شكاوى رسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة تتعلق بوصول الضحايا، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، وهو ما يستوجب التعاطي المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، لا مهاجمتها أو التشكيك المسبق بها.
واكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الزج باسمها في بيانات أو مواقف ذات طابع غير مهني أو تخالف جوهر ولايتها الحقوقية..مجدداً التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، بالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي.
