الحوثيون يعتقلون العشرات من الشبان على خلفية مزاعم تشغيل الإنترنت الفضائي

قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي نفذت خلال الأيام والأسابيع الماضية حملة اختطافات استهدفت عدداً من الشبان في محافظة إب وسط اليمن، على خلفية مزاعم امتلاكهم أو تشغيلهم أجهزة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”.
وأضافت المصادر أن مسلحين تابعين للجماعة شنوا حملات دهم واقتحام لمنازل ومحال تجارية في عدد من مديريات المحافظة، وقاموا باعتقال شبان يشتبه في إدارتهم شبكات إنترنت محلية تعتمد على أجهزة الاتصالات الفضائية.
وبحسب المصادر، جرى احتجاز عدد من المعتقلين في أقسام الشرطة والسجن الاحتياطي دون إحالتهم إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن بعضهم محتجز منذ نحو شهر، من بينهم شاب يُدعى علاء السادة.
وأوضحت المصادر أن عدداً من المحتجزين نفوا امتلاكهم أو استخدامهم أجهزة “ستارلينك”، مؤكدين أن اعتقالهم يأتي ضمن حملات ضغط وابتزاز متكررة تمارسها الجماعة بحق المواطنين.
وتحظر جماعة الحوثي استخدام أجهزة الاتصالات الفضائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في ظل عجزها عن مراقبة هذا النوع من الخدمات، إضافة إلى سعيها للحفاظ على سيطرتها على قطاع الاتصالات والإنترنت في اليمن، الذي يمثل أحد أهم مصادر الإيرادات للجماعة، وفقاً لمصادر محلية.