حماس تعلن رسميًا استشهاد أبو عبيدة ومحمد السنوار وآخرين

الإثنين 29 ديسمبر-كانون الأول 2025

أعلنت حركة حماس اليوم الاثنين، بشكل رسمي استشهاد الناطق باسمها حذيفة سمير عبدالله الكحلوت المعروف بـ"أبو عبيدة" وقائد أركانها محمد السنوار إضافة إلى محمد شبانة ورائد سعد وابو عمر السوري.

وقالت كتائب القسام: ننعي القائد الملثم قائد إعلام القسام ''أبو عبيدة'' باسمه الحقيقي ''حذيفة الكحلوت أبو إبراهيم''.

وفي فيديو نشر على "تليجرام"، خرج خليفة أبو عبيدة في تسجيل مصور مدته تجاوزت 21 دقيقة، وقال الناطق الجديد باسم كتائب القسام أن محمد السنوار استشهد برفقة محمد شبانة.

كما أفاد بأن محمد السنوار قاد القسام في مرحلة بالغة الصعوبة خلفاً لمحمد الضيف.