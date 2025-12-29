الحوثيون يصعّدون حرباً اقتصادية ضد التجار ويفرضون قيوداً على الاستيراد وتحويل الشحنات إلى الحديدة حماس تعلن رسميًا استشهاد أبو عبيدة ومحمد السنوار وآخرين الراشد: جنوب اليمن يفتقر إلى شروط الانفصال في المرحلة الراهنة ويظل مستحيلاً دون شرعية دولية وتوافق داخلي تعز تشهد إشهار أول مجلس اقتصادي تنموي محلي في اليمن.. منصة للحوار والشراكة نحو التنمية المستدامة الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية تمنح الباحث عبدالخالق الشيخ في القيادة الاستراتيجية درجة الماجستير بتقدير ممتاز نشر جرائم الانتقالي وانتهاكاته في محافظة حضرموت.. قتل ونهب وتشريد وتهجير قسري لنحو 5 آلاف أسرة السعودية وإيران تبحثان التطورات الأخيرة في اليمن بيان لوزير الدفاع اليمني بعد صمت طويل واتهامات بتواطؤه مع الانتقالي الحوثي يفتح جبهة جديدة مع إسرائيل العرادة يدشن مشاريع تنموية في مأرب ويزيح الستار عن مجسم النصر
أعلنت حركة حماس اليوم الاثنين، بشكل رسمي استشهاد الناطق باسمها حذيفة سمير عبدالله الكحلوت المعروف بـ"أبو عبيدة" وقائد أركانها محمد السنوار إضافة إلى محمد شبانة ورائد سعد وابو عمر السوري.
وقالت كتائب القسام: ننعي القائد الملثم قائد إعلام القسام ''أبو عبيدة'' باسمه الحقيقي ''حذيفة الكحلوت أبو إبراهيم''.
وفي فيديو نشر على "تليجرام"، خرج خليفة أبو عبيدة في تسجيل مصور مدته تجاوزت 21 دقيقة، وقال الناطق الجديد باسم كتائب القسام أن محمد السنوار استشهد برفقة محمد شبانة.
كما أفاد بأن محمد السنوار قاد القسام في مرحلة بالغة الصعوبة خلفاً لمحمد الضيف.