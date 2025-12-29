الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية تمنح الباحث عبدالخالق الشيخ في القيادة الاستراتيجية درجة الماجستير بتقدير ممتاز نشر جرائم الانتقالي وانتهاكاته في محافظة حضرموت.. قتل ونهب وتشريد وتهجير قسري لنحو 5 آلاف أسرة السعودية وإيران تبحثان التطورات الأخيرة في اليمن بيان لوزير الدفاع اليمني بعد صمت طويل واتهامات بتواطؤه مع الانتقالي الحوثي يفتح جبهة جديدة مع إسرائيل العرادة يدشن مشاريع تنموية في مأرب ويزيح الستار عن مجسم النصر تركيا تحذر من مخطط خطير في القرن الأفريقي ويدعو لتحالف تركي-مصري الفضة تتجاوز حاجز 80 دولاراً وتُسجّل صعوداً تاريخياً مع نهاية العام بالأرقام- إليك قراءة تحليل مقاومة الإنسولين هل التهاب المعدة يسبب نقص فيتامينات؟
ناقش الباحث عبدالخالق محمد حسن عبدالله الشيخ رسالة الماجستير الموسومة بـ «القيادة الاستراتيجية وأثرها في تحسين الأداء المؤسسي» في الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية – قسم إدارة الأعمال، والتي تناولت دراسة ميدانية مطبقة في الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب.
وخلال المناقشة، أوضح الباحث أن الدراسة هدفت إلى معرفة أثر القيادة الاستراتيجية في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية العمل الإداري.
وتألفت لجنة المناقشة من:
وقد جرت المناقشة بحضور العميد عادل عبدالله الغانمي رئيس أركان قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، والأستاذ عبد ربه حليس المدير المساعد لمكتب محافظ محافظة مأرب، إلى جانب عدد من زملاء الباحث.
وفي ختام المناقشة، أقرت اللجنة إجازة الرسالة ومنح الباحث درجة الماجستير بتقدير عام ممتاز.