الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية تمنح الباحث عبدالخالق الشيخ في القيادة الاستراتيجية درجة الماجستير بتقدير ممتاز

ناقش الباحث عبدالخالق محمد حسن عبدالله الشيخ رسالة الماجستير الموسومة بـ «القيادة الاستراتيجية وأثرها في تحسين الأداء المؤسسي» في الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية – قسم إدارة الأعمال، والتي تناولت دراسة ميدانية مطبقة في الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب.

وخلال المناقشة، أوضح الباحث أن الدراسة هدفت إلى معرفة أثر القيادة الاستراتيجية في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية العمل الإداري.

وتألفت لجنة المناقشة من:

الدكتور فهد علي عبدالله العميسي مشرفًا،

مشرفًا، الدكتور عمر أحمد الشامي مناقشًا داخليًا،

مناقشًا داخليًا، الدكتور محمد محمد شمسان مناقشًا خارجيًا.

وقد جرت المناقشة بحضور العميد عادل عبدالله الغانمي رئيس أركان قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، والأستاذ عبد ربه حليس المدير المساعد لمكتب محافظ محافظة مأرب، إلى جانب عدد من زملاء الباحث.

وفي ختام المناقشة، أقرت اللجنة إجازة الرسالة ومنح الباحث درجة الماجستير بتقدير عام ممتاز.