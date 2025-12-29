نشر جرائم الانتقالي وانتهاكاته في محافظة حضرموت.. قتل ونهب وتشريد وتهجير قسري لنحو 5 آلاف أسرة السعودية وإيران تبحثان التطورات الأخيرة في اليمن بيان لوزير الدفاع اليمني بعد صمت طويل واتهامات بتواطؤه مع الانتقالي الحوثي يفتح جبهة جديدة مع إسرائيل العرادة يدشن مشاريع تنموية في مأرب ويزيح الستار عن مجسم النصر تركيا تحذر من مخطط خطير في القرن الأفريقي ويدعو لتحالف تركي-مصري الفضة تتجاوز حاجز 80 دولاراً وتُسجّل صعوداً تاريخياً مع نهاية العام بالأرقام- إليك قراءة تحليل مقاومة الإنسولين هل التهاب المعدة يسبب نقص فيتامينات؟ ماذا يحدث لقولونك عند نقص المغنيسيوم بجسمك
بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأحد، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في لبنان واليمن.
جاء ذلك وفق بيان صدر عن الخارجية الإيرانية، قالت فيه إن الجانبين ناقشا كذلك قضايا العلاقات بين البلدين، والتطورات الدولية.
وأضاف البيان أن عراقجي تطرق إلى التطورات في اليمن، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على "وحدة اليمن وسلامته".
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على محافظتي حضرموت والمهرة جنوب شرقي اليمن.
واليوم بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان،، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن عبد الله بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من عراقجي، جرى خلاله استعراض مجمل الأوضاع والتطورات في المنطقة، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين.