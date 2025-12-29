بيان لوزير الدفاع اليمني بعد صمت طويل واتهامات بتواطؤه مع الانتقالي

الإثنين 29 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

خرج وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، ببيان مقتضب، بعد صمته الطويل عن الأحداث، شرق اليمن، وما رافقها من انتهاكات ارتكبها المجلس الانتقالي بحق المدنيين ومؤسسات الدولة في حضرموت والمهرة.

الداعري المتهم بالتماهي مع الانقلاب الذي نفذه الانتقالي شرق البلاد، أعرب في بيانه أمس الأحد،عن تقديره "العميق" لموقف السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن.

وجاء، بيان الداعري، ردا على رسالة لنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، السبت، طالب فيها بخروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، وتسليمها لقوات "درع الوطن".

وقال وزير الدفاع اليمني: "أعبّر عن تقديري العميق لرسالة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع في السعودية الشقيقة، وما حملته من تأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته".

وأعرب عن تقديره لحرص السعودية "الدائم على وحدة الصف وتضافر جهود الجميع لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير كامل التراب الوطني، وتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، بما يعزز الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".

وأكد الوزير اليمني على ثقته "المطلقة" في "حكمة القيادة السعودية وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات لإخراج بلادنا وشعبنا إلى بر الأمان شمالا وجنوبا".

وسبق للداعري أن ظهر في أكثر من مناسبة واجتماع يعقده المجلس الانتقالي، كان آخره حضوره قبل أيام لقاء لما يسمى القيادة التنفيذية العليا للانتقالي المدعوم من الإمارات.