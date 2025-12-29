بيان لوزير الدفاع اليمني بعد صمت طويل واتهامات بتواطؤه مع الانتقالي الحوثي يفتح جبهة جديدة مع إسرائيل العرادة يدشن مشاريع تنموية في مأرب ويزيح الستار عن مجسم النصر تركيا تحذر من مخطط خطير في القرن الأفريقي ويدعو لتحالف تركي-مصري الفضة تتجاوز حاجز 80 دولاراً وتُسجّل صعوداً تاريخياً مع نهاية العام بالأرقام- إليك قراءة تحليل مقاومة الإنسولين هل التهاب المعدة يسبب نقص فيتامينات؟ ماذا يحدث لقولونك عند نقص المغنيسيوم بجسمك تقارير حقوقية تتهم الانتقالي بانتهاكات واسعة بحق المدنيين في حضرموت طائرة نتنياهو إلى الولايات المتحدة تعبر أجواء 3 دول أعضاء بالجنائية الدولية
خرج وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، ببيان مقتضب، بعد صمته الطويل عن الأحداث، شرق اليمن، وما رافقها من انتهاكات ارتكبها المجلس الانتقالي بحق المدنيين ومؤسسات الدولة في حضرموت والمهرة.
الداعري المتهم بالتماهي مع الانقلاب الذي نفذه الانتقالي شرق البلاد، أعرب في بيانه أمس الأحد،عن تقديره "العميق" لموقف السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن.
وجاء، بيان الداعري، ردا على رسالة لنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، السبت، طالب فيها بخروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، وتسليمها لقوات "درع الوطن".
وقال وزير الدفاع اليمني: "أعبّر عن تقديري العميق لرسالة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع في السعودية الشقيقة، وما حملته من تأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته".
وأعرب عن تقديره لحرص السعودية "الدائم على وحدة الصف وتضافر جهود الجميع لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير كامل التراب الوطني، وتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، بما يعزز الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".
وأكد الوزير اليمني على ثقته "المطلقة" في "حكمة القيادة السعودية وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات لإخراج بلادنا وشعبنا إلى بر الأمان شمالا وجنوبا".
وسبق للداعري أن ظهر في أكثر من مناسبة واجتماع يعقده المجلس الانتقالي، كان آخره حضوره قبل أيام لقاء لما يسمى القيادة التنفيذية العليا للانتقالي المدعوم من الإمارات.