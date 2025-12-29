العرادة يدشن مشاريع تنموية في مأرب ويزيح الستار عن مجسم النصر

الإثنين 29 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

دشّن عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ، يوم الأحد حزمة من المشاريع التنموية في الأشغال العامة، وقطاع النظافة والتحسين، بتمويل من السلطة المحلية في إطار الجهود المتواصلة للارتقاء بالخدمات وتحسين المشهد الحضري لمدينة مأرب.

وشملت المشاريع التي جرى افتتاحها، مبنى سكن عمال النظافة بصندوق النظافة والتحسين المكوّن من ثلاثة طوابق على مساحة خمسمائة وتسعين متراً مربعاً مزودة بأنظمة الأمن والسلامة، تستوعب ستمائة وخمسين عاملاً وتضم ستة عشر عنبراً سكنياً ومطبخاً مركزيا، وصالة طعام، ومغسلة، وغرف مراقبة، وتحكم كهرباء، وعيادة إسعافات أولية تم تجهيزها وفق معايير هندسية بجودة عالية لتوفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين تنعكس إيجابياً على مستوى الأداء والاستقرار الوظيفي.

ويتكون مبنى وحدة النظافة من ثلاثة طوابق على مساحة واحد وثمانين متراً مربعاً تشمل مكاتب إدارية، وعدداً من الأقسام والمخازن.

كما جرى تدشين معدات النظافة الجديدة التابعة لصندوق النظافة والتحسين، والتي تضم ست كباسات حديثة بوزن 18 طناً من شأنها تعزيز كفاءة أعمال رفع المخلفات الصلبة في إطار تعزيز قدرات الصندوق والارتقاء بمستوى خدمات النظافة.

كما قام اللواء سلطان العرادة، بتدشين معدات وحدة الشق بمحافظة مأرب والتي تتكون من تسع معدات ثقيلة، شملت بلدوزر وشيول، وجريدل، وجي سي بي، ودينة صيانة متنقلة، بالإضافة إلى قلابات نقل ثقيل ودكاكات، وبوبكات، وذلك من أجل الإسهام في تنفيذ الأعمال المختلفة، والاستجابة للطوارئ في المحافظة.

وخلال الافتتاح والتدشين، أكد اللواء العرادة، أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتمثل إضافة نوعية للمحافظة، وتسهم بشكل مباشر في تحسين المظهر الحضري للمدينة، ورفع كفاءة الأعمال المنفذة، ومعالجة الاختلالات الطارئة بما يلبي الاحتياجات، ويواكب التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده محافظة مأرب..مشدداً ضرورة الحفاظ على هذه المنشآت والمعدات، وتشغيلها بكفاءة عالية بما يحقق الأهداف المرجوة.

وفي إطار الاهتمام بالجانب الجمالي، تم إزاحة الستار عن ( مجسم النصر ) الواقع في شارع القصر، والذي يعد معلماً حضرياً جرى تصميمه وفق رؤية هندسية وفنية دقيقة، تجمع بين أكثر من عنصر تراثي في تناغم متقن بهدف الوصول إلى هوية تصميمية تعكس عراقة مدينة مأرب، وتجسد روحها التاريخية والفكرية في تكوين معماري يعبر عن عمق الحضارة اليمنية.

ويعتمد المجسم في أسسه المعمارية ومكوناته التراثية، على إبراز الهوية التاريخية، من خلال الأعمدة الضخمة، والارتفاعات المدروسة، وخط المسند المنحوت على الصخر، إضافة إلى توظيف عناصر مستوحاة من الحضارة القديمة في الممرات والنافورات والمياه، بما يضفي بعداً جمالياً وفنياً يعزز من المظهر الحضري للمدينة.

وفي السياق ذاته، تفقد اللواء سلطان العرادة، سير الأعمال الإنشائية في ميدان الشهيد الشدادي الذي ينفذه صندوق النظافة والتحسين بتمويل محلي، واطلع على مستوى الإنجاز ونسبة التنفيذ..موجهاً بسرعة إنجاز المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة باعتباره أحد المعالم الحضرية، ولما يمثله من أهمية تعكس حيوية المدينة وتطورها.

كما قام اللواء العرادة، بزيارة ميدانية لمتابعة أعمال السفلتة في شارع النصر بمنطقة الروضة شمال مدينة مأرب بطول ثلاثة آلاف متر وبعرض أربعين مترا..مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، لضمان تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة.

وأكد عضو مجلس القيادة، محافظ مأرب، استمرار السلطة المحلية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية والاستقرار في المحافظة.