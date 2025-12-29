بالأرقام- إليك قراءة تحليل مقاومة الإنسولين

الإثنين 29 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يخضع كثير من الأشخاص لتحليل مقاومة الإنسولين دون معرفة دلالات الأرقام أو كيفية تفسير النتائج، ما يسبب حالة من القلق أو الاطمئنان الخاطئ، خاصة مع ارتباط مقاومة الإنسولين بمرض السكري وأمراض القلب والسمنة.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" كيفية قراءة تحليل مقاومة الإنسولين بالأرقام، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد رضوان، مفتش صيدلي بوزارة الصحة والسكان.

ما هو تحليل مقاومة الإنسولين؟يوضح رضوان أن تحليل مقاومة الإنسولين غالبًا ما يتم باستخدام معادلة تُعرف باسم HOMA-IR، وهي معادلة تعتمد على قياس سكر الدم الصائم ومستوى الإنسولين الصائم، لتحديد مدى استجابة خلايا الجسم للإنسولين.

يشير مفتش الصيدلة إلى أن قراءة تحليل مقاومة الإنسولين تكون كالتالي:

1- أقل من 1تدل على حساسية طبيعية للإنسولين، أي أن الجسم يستجيب بشكل جيد ولا توجد مقاومة.

2- من 1 إلى أقل من 2تُعد قراءة مقبولة، وقد تشير إلى بداية ضعف في حساسية الإنسولين لدى بعض الأشخاص، خاصة مع وجود عوامل خطورة مثل زيادة الوزن.

3- من 2 إلى أقل من 2.9تشير إلى وجود مقاومة إنسولين واضحة، وتحتاج إلى تدخل غذائي ونمط حياة صحي لمنع تطور الحالة.

4- 3 فأكثرتدل على مقاومة إنسولين مرتفعة، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومضاعفات التمثيل الغذائي.

ما العوامل التي تؤثر على نتيجة التحليل؟

يوضح رضوان أن هناك عوامل قد تؤثر على دقة النتيجة، من أبرزها:السمنة، خاصة دهون البطن.قلة النشاط البدني.

الإفراط في السكريات والنشويات المكررة.اضطرابات الغدة الدرقية.

بعض الأدوية التي تؤثر على سكر الدم أو الإنسولين.هل مقاومة الإنسولين تعني الإصابة بالسكري؟

يؤكد مفتش الصيدلة أن مقاومة الإنسولين لا تعني الإصابة بالسكري بشكل مباشر، لكنها مرحلة تحذيرية مبكرة، يمكن السيطرة عليها والرجوع إلى المعدلات الطبيعية إذا تم التعامل معها بشكل صحيح.

متى يجب القلق ومراجعة الطبيب؟

ينصح الدكتور محمد رضوان بمراجعة الطبيب عند:ارتفاع نتيجة HOMA-IR عن 2.

وجود أعراض مثل زيادة الوزن السريعة، التعب بعد الأكل، أو الرغبة الشديدة في السكريات.وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري