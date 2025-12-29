بالأرقام- إليك قراءة تحليل مقاومة الإنسولين هل التهاب المعدة يسبب نقص فيتامينات؟ ماذا يحدث لقولونك عند نقص المغنيسيوم بجسمك تقارير حقوقية تتهم الانتقالي بانتهاكات واسعة بحق المدنيين في حضرموت طائرة نتنياهو إلى الولايات المتحدة تعبر أجواء 3 دول أعضاء بالجنائية الدولية قطر تعيد تموضعها الاستراتيجي في أسواق الطاقة وتخطو نحو مرحلة جديدة في معادلة الطاقة العالمية أول دولة عربية وإسلامية تبرم عقود الزواج إلكترونيا تعرف على الشروط والوثائق الاتحاد يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويصعد للمركز السادس بعد إسقاط الشباب موزامبيق تنهي انتظار 40 عاماً وتعمّق جراح الجابون في أمم أفريقيا 2025 تصعيد دبلوماسي: الصومال يتوعد بخطوات قانونية ضد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
هل التهاب المعدة يسبب نقص فيتامينات؟ الإجابة نعم، حسبما ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.
وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن التهاب المعدة يؤثر سلبًا على توازن فيتامين B12 بالجسم.قد يهمك:
عدم امتصاص فيتامين ب12- حسام موافي يكشف السببوأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن نقص فيتامين B12 أكثر شيوعًا بين المصابين بالتهاب المعدة المزمن.
للاطلاع على باقي الفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين B12، اضغط هنا.وأضاف أن المعدة المصابة بالالتهاب، يقل أو يتوقف إنتاجها للمادة التي لا يستطيع الجسم بدونها امتصاص فيتامين B12.
وكشف أن فيتامين B12 هو العنصر الغذائي الوحيد الذي لا يملك مستقبلات داخل الجسم لامتصاصه، مؤكدًا أن توازن مستوياته مرهون بسلامة المعدة.
وحذر موافي من خطورة الشطة على الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى أن الإفراط في الأكلات الحارة يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة المزمن.
للاطلاع على باقي أضرار الشطة على الجسم، اضغط هنا.واختتم حديثه بالإشارة إلى سهولة تشخيص التهاب المعدة المزمن عن طريق عمل منظار للجهاز الهضمي