هل التهاب المعدة يسبب نقص فيتامينات؟ الإجابة نعم، حسبما ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن التهاب المعدة يؤثر سلبًا على توازن فيتامين B12 بالجسم.

عدم امتصاص فيتامين ب12- حسام موافي يكشف السببوأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن نقص فيتامين B12 أكثر شيوعًا بين المصابين بالتهاب المعدة المزمن.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن نقص فيتامين B12 أكثر شيوعًا بين المصابين بالتهاب المعدة المزمن.

وأضاف أن المعدة المصابة بالالتهاب، يقل أو يتوقف إنتاجها للمادة التي لا يستطيع الجسم بدونها امتصاص فيتامين B12.

وكشف أن فيتامين B12 هو العنصر الغذائي الوحيد الذي لا يملك مستقبلات داخل الجسم لامتصاصه، مؤكدًا أن توازن مستوياته مرهون بسلامة المعدة.

وحذر موافي من خطورة الشطة على الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى أن الإفراط في الأكلات الحارة يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة المزمن.

واختتم حديثه بالإشارة إلى سهولة تشخيص التهاب المعدة المزمن عن طريق عمل منظار للجهاز الهضمي