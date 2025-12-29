ماذا يحدث لقولونك عند نقص المغنيسيوم بجسمك

الإثنين 29 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يلعب معدن المغنيسيوم دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم الحيوية، خاصة ما يتعلق بصحة العضلات والأعصاب والجهاز الهضمي، إلا أن نقصه قد ينعكس بشكل مباشر على القولون، مسببًا أعراضًا مزعجة قد يخلطها البعض مع مشكلات هضمية أخرى.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" تأثير نقص المغنيسيوم على صحة القولون، وفقًا لما ذكره الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

هل نقص المغنيسيوم يؤثر على القولون؟

يوضح بهاء ناجي أن نقص المغنيسيوم يؤثر بشكل واضح على حركة القولون، نظرًا لدوره الأساسي في تنظيم انقباض العضلات واسترخائها، بما في ذلك عضلات الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى أن انخفاض مستواه قد يسبب اضطرابًا في حركة الأمعاء.

كيف يؤثر نقص المغنيسيوم على القولون؟

يشير استشاري التغذية العلاجية إلى أن نقص المغنيسيوم قد يسبب عدة مشكلات في القولون، من أبرزها:

1- الإمساك المزمن

المغنيسيوم يساعد على سحب الماء إلى الأمعاء وتنشيط حركة القولون، ونقصه يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء وصعوبة التبرز.

2- تقلصات وآلام البطن

نقص المغنيسيوم يسبب تشنجًا في عضلات القولون، ما يؤدي إلى آلام متكررة وانتفاخات مزعجة.

3- زيادة أعراض القولون العصبي

الأشخاص المصابون بالقولون العصبي قد تتفاقم لديهم الأعراض مثل الغازات وعدم الارتياح عند نقص المغنيسيوم.

4- الشعور بالانتفاخ

ضعف حركة الأمعاء نتيجة نقص المغنيسيوم يؤدي إلى تراكم الغازات، ما يسبب انتفاخ البطن والشعور بالامتلاء.

5- اضطراب حركة الأمعاء

قد يعاني البعض من تناوب بين الإمساك والإسهال نتيجة خلل تنظيم العضلات المعوية