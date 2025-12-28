قطر تعيد تموضعها الاستراتيجي في أسواق الطاقة وتخطو نحو مرحلة جديدة في معادلة الطاقة العالمية أول دولة عربية وإسلامية تبرم عقود الزواج إلكترونيا تعرف على الشروط والوثائق الاتحاد يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويصعد للمركز السادس بعد إسقاط الشباب موزامبيق تنهي انتظار 40 عاماً وتعمّق جراح الجابون في أمم أفريقيا 2025 تصعيد دبلوماسي: الصومال يتوعد بخطوات قانونية ضد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال اختراق يهزّ مكتب نتنياهو: قراصنة حنظلة يتوعدون بنشر أسرار حساسة لرئيس الحكومة عاجل: المجلس الانتقالي الجنوبي ينفي تلقي أي إنذار سعودي أو مهلة للانسحاب من حضرموت والمهرة دبلوماسي أمريكي: تجاوز الانتقالي للحدود في حضرموت والمهرة جاء بإسناد إسرائيلي والتصعيد في الشرق يهدد بانفجار داخلي وإقليمي المجلس الانتقالي يرفض جهود الرياض لخفض التصعيد في حضرموت والبحسني يدعو متحديا السعودية إلى مليونية في سيئون وزارة الأوقاف تعلن اقتراب موعد انتهاء تسجيل الحجاج للعام الحالي
في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع العدلي بأبوظبي، أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة عقود الزواج الإلكترونية عبر منصة حكومة أبوظبي الموحدة "تم"، التي تعد نموذجاً جديداً لرقمنة الإجراءات المرتبطة بالأحوال الشخصية.
وبموجب الخدمة الجديدة، التي أُطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يمكن للمتعاملين إنجاز إجراءات عقد الزواج عبر منصة "تم" دون الحاجة لزيارة المراكز أو التعامل مع أنظمة متعددة، إذ تبدأ العملية من تقديم الطلب وإدخال بيانات أطراف العقد، وصولاً إلى اعتماد العقد إلكترونياً وإصداره بصيغة رقمية يمكن استخدامها داخل الدولة وخارجها بعد التصديق.
وثائق ومتطلبات محددة
ويتعين على المتعاملين تقديم وثائق محددة للاستفادة من الخدمة، وهي:
رسوم وخطوات الإجراء
وتبلغ رسوم التصديق 800 درهم، فيما تستغرق العملية نحو يومي عمل، وتتم الخدمة عبر 6 مراحل تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، وسداد الرسوم بعد الحصول على الموافقة، مروراً بحجز موعد لإجراء عقد الزواج، والحضور أمام المأذون بالوسيلة المتاحة،
وصولاً إلى إصدار عقد الزواج المصدق إلكترونياً.
شروط
وتتضمن الخدمة مجموعة من الشروط العامة، مثل اشتراط الأهلية القانونية، وتصديق المستندات الأجنبية، وضرورة تقديم الطلب من الولي أو الوصي في حال نقص أو فقدان الأهلية، كما تختلف المستندات المطلوبة بحسب حالة الخاطب والمخطوبة والولي، مع التأكيد على أهمية تقديم الطلب بمدة كافية قبل موعد عقد القران.