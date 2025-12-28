أول دولة عربية وإسلامية تبرم عقود الزواج إلكترونيا تعرف على الشروط والوثائق  

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 138

في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع العدلي بأبوظبي، أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة عقود الزواج الإلكترونية عبر منصة حكومة أبوظبي الموحدة "تم"، التي تعد نموذجاً جديداً لرقمنة الإجراءات المرتبطة بالأحوال الشخصية.

وبموجب الخدمة الجديدة، التي أُطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يمكن للمتعاملين إنجاز إجراءات عقد الزواج عبر منصة "تم" دون الحاجة لزيارة المراكز أو التعامل مع أنظمة متعددة، إذ تبدأ العملية من تقديم الطلب وإدخال بيانات أطراف العقد، وصولاً إلى اعتماد العقد إلكترونياً وإصداره بصيغة رقمية يمكن استخدامها داخل الدولة وخارجها بعد التصديق.

وثائق ومتطلبات محددة

ويتعين على المتعاملين تقديم وثائق محددة للاستفادة من الخدمة، وهي:

بطاقة الهوية الإماراتية للأطراف المعنية.

الفحص الطبي قبل الزواج.

جوازات السفر.

تأشيرة زيارة أو ختم دخول لغير المقيمين.

رسوم وخطوات الإجراء

وتبلغ رسوم التصديق 800 درهم، فيما تستغرق العملية نحو يومي عمل، وتتم الخدمة عبر 6 مراحل تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، وسداد الرسوم بعد الحصول على الموافقة، مروراً بحجز موعد لإجراء عقد الزواج، والحضور أمام المأذون بالوسيلة المتاحة،

وصولاً إلى إصدار عقد الزواج المصدق إلكترونياً.

شروط

وتتضمن الخدمة مجموعة من الشروط العامة، مثل اشتراط الأهلية القانونية، وتصديق المستندات الأجنبية، وضرورة تقديم الطلب من الولي أو الوصي في حال نقص أو فقدان الأهلية، كما تختلف المستندات المطلوبة بحسب حالة الخاطب والمخطوبة والولي، مع التأكيد على أهمية تقديم الطلب بمدة كافية قبل موعد عقد القران.