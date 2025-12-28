الاتحاد يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويصعد للمركز السادس بعد إسقاط الشباب

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - رويترز

سجل أحمد الغامدي هدفه الثاني هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين في الشوط الأول وأضاف زميله الهولندي ستيفن برجفاين الهدف الثاني قرب النهاية وعاندت الكرة كريم بنزيمة كثيرا لكن الاتحاد حامل اللقب واصل صحوته بالفوز على ضيفه الشباب 2-صفر في مباراة قمة بالدوري السعودي للمحترفين اليوم السبت.

وعادت عجلة المسابقة للدوران بعد توقف طويل بسبب كأس العرب في قطر، لكن الاتحاد الذي حقق فوزه الأول في الدوري تحت قيادة المدرب سيرجيو كونسيساو قبل توقف المسابقة واصل صحوته بعد انتصاره أيضا على ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة من عشر مباريات في المركز السادس بينما يحتل الشباب المركز 13 برصيد ثماني نقاط.

بدأ الشباب المباراة بقوة وكاد عبد الله معتوق أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بعد خطأ دفاعي لينفرد بالمرمى لكن الحارس بريدراج رايكوفيتش أبعد الخطر من مسافة قريبة.

وتعملق حارس الاتحاد مجددا بالتصدي لرأسية خطيرة في الدقيقة الثالثة بعد ركلة ركنية.

وسدد كريم بنزيمة ضربة رأس للاتحاد من مسافة قريبة فوق المرمى بعد ركنية في الدقيقة السابعة كما كاد زميله روجر فرنانديز أن يغالط حارس الشباب مارسيلو جروهي بعد أن لعب تمريرة عرضية خادعة أنقذها الحارس ببراعة.

وأثمر ضغط الاتحاد عن هدف المباراة الافتتاحي في الدقيقة 16 عن طريق الغامدي بعدما مد ساقه من مسافة قريبة ليقابل عرضية فرنانديز في الشباك.

وأنقذ جروهي تسديدة هائلة من بنزيمة من داخل المنطقة في الدقيقة 27 ببراعة.

وفي الدقيقة 29 لاحت فرصة مزدوجة لمهند الشنقيطي لاعب الاتحاد أمام المرمى سدد الأولى في القائم وتابع الكرة المرتدة بعدها في الشباك الجانبية.

وقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول سدد معتوق لاعب الشباب كرة قوية من داخل المنطقة حادت بقليل عن المرمى.

* هجوم بلا هوادة

واصل الاتحاد هجومه في بداية الشوط الثاني ليسدد بنزيمة كرة من داخل المنطقة فوق العارضة في الدقيقة 52.

ورد الشباب سريعا برأسية ماجد عبد الله في الدقيقة 53 من داخل المنطقة لكنها وصلت سهلة للحارس رايكوفيتش.

وتصدى جروهي لتسديدة صاروخية أخرى من بنزيمة على مشارف المنطقة في الدقيقة 59.

وتوغل الشنقيطي بكرة خطيرة في المنطقة واقترب من الحارس لكنه تباطأ في التصرف لتضيع الهجمة في الدقيقة 62 مهدرا فرصة لإضافة الهدف الثاني للاتحاد.

وفي الدقيقة 68 نفذ الغامدي ركلة حرة من خارج المنطقة بذكاء من فوق الحائط وضعها بنزيمة من فوق الحارس لكنها علت المرمى.

وفي الدقيقة 76 شتت دفاع الشباب هجمة مرتدة خطيرة للاتحاد وسط مطالبات من ستيفن برجفاين بركلة جزاء قبل أن يضيف اللاعب الهولندي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 86 بحركة بهلوانية رائعة حين طار في الهواء ليمد ساقة ويضع الكرة مباشرة في الشباك بعد تمريرة عرضية متقنة.

وفي وقت سابق اليوم، صال كريستيانو رونالدو وجال ولقن المهاجمين درسا في التمركز ليسجل ثنائية ويقود النصر للحفاظ على بدايته القياسية في الدوري السعودي هذا الموسم بالفوز 3-صفر على ضيفه الأخدود المتعثر.

وأصبح النصر اول فريق في تاريخ المسابقة يستهل الموسم بعشرة انتصارات متتالية ليحطم رقم الهلال القياسي السابق (تسعة انتصارات) والمسجل في موسم 2018ـ2019 . وكان الرقم السابق للهلال أيضا مع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر الحالي.