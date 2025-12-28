قطر تعيد تموضعها الاستراتيجي في أسواق الطاقة وتخطو نحو مرحلة جديدة في معادلة الطاقة العالمية أول دولة عربية وإسلامية تبرم عقود الزواج إلكترونيا تعرف على الشروط والوثائق الاتحاد يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويصعد للمركز السادس بعد إسقاط الشباب موزامبيق تنهي انتظار 40 عاماً وتعمّق جراح الجابون في أمم أفريقيا 2025 تصعيد دبلوماسي: الصومال يتوعد بخطوات قانونية ضد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال اختراق يهزّ مكتب نتنياهو: قراصنة حنظلة يتوعدون بنشر أسرار حساسة لرئيس الحكومة عاجل: المجلس الانتقالي الجنوبي ينفي تلقي أي إنذار سعودي أو مهلة للانسحاب من حضرموت والمهرة دبلوماسي أمريكي: تجاوز الانتقالي للحدود في حضرموت والمهرة جاء بإسناد إسرائيلي والتصعيد في الشرق يهدد بانفجار داخلي وإقليمي المجلس الانتقالي يرفض جهود الرياض لخفض التصعيد في حضرموت والبحسني يدعو متحديا السعودية إلى مليونية في سيئون وزارة الأوقاف تعلن اقتراب موعد انتهاء تسجيل الحجاج للعام الحالي
تواجه الجابون خطر الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 بعد الهزيمة 3-2 أمام موزامبيق في المجموعة السادسة في أغادير لتنهي موزامبيق انتظارا دام 40 عاما للفوز بمباراة في النهائيات القارية.
وخسرت الجابون الآن مباراتيها الافتتاحيتين بينما حصدت موزامبيق ثلاث نقاط من مباراتيها، وهو نفس عدد النقاط التي حصدتها ساحل العاج والكاميرون قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم الأحد. وإذا انتهت هذه المباراة بالتعادل، ستودع الجابون المنافسات.