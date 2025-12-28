موزامبيق تنهي انتظار 40 عاماً وتعمّق جراح الجابون في أمم أفريقيا 2025

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - رويترز

تواجه الجابون خطر الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 بعد الهزيمة 3-2 أمام موزامبيق في المجموعة السادسة في أغادير لتنهي موزامبيق انتظارا دام 40 عاما للفوز بمباراة في النهائيات القارية.

وخسرت الجابون الآن مباراتيها الافتتاحيتين بينما حصدت موزامبيق ثلاث نقاط من مباراتيها، وهو نفس عدد النقاط التي حصدتها ساحل العاج والكاميرون قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم الأحد. وإذا انتهت هذه المباراة بالتعادل، ستودع الجابون المنافسات.