تصعيد دبلوماسي: الصومال يتوعد بخطوات قانونية ضد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 202

وجّه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» بأنه أكبر انتهاك للسيادة الصومالية في تاريخ البلاد.

وفي كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام البرلمان الصومالي خلال جلسة استثنائية، شدد محمود على أن «أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال»، معتبراً أن الخطوة الإسرائيلية تمثل عدوانًا سافرًا على وحدة البلاد وتهدد الأمن والاستقرار، كما تشجع حركات الانفصال في دول أخرى.

وأكد الرئيس الصومالي أن تماسك المجتمع الصومالي ووحدته كفيلان بإفشال ما وصفه بالاعتداء على سيادة بلاده، داعيًا الشعب إلى الهدوء والوحدة، ومشدداً في الوقت نفسه على أهمية الحوار مع إقليم أرض الصومال لتحقيق الوحدة الوطنية.

وفي سياق متصل، أعلن محمود رفض بلاده القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبراً أن ذلك يقوض حل الدولتين، ومؤكدًا أن الصومال يرفض نقل صراعات الشرق الأوسط إلى أراضيه أو إقامة قواعد عسكرية تُستخدم لشن هجمات.

وختم الرئيس الصومالي بالتأكيد على عزم بلاده اتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وتأتي هذه التصريحات عقب بيان مشترك صدر عن 21 دولة إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، أعرب عن رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، وأكد الدعم الكامل لسيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية.