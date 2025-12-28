عاجل: المجلس الانتقالي الجنوبي ينفي تلقي أي إنذار سعودي أو مهلة للانسحاب من حضرموت والمهرة

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 597

نفى المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي تلقي المجلس أي مهلة زمنية سعودية لسحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن إنذار مدته 72 ساعة قدمته الرياض للمجلس في إطار مساعٍ لخفض التصعيد.

وقال التميمي، في تصريحات لموقع العربي الجديد "إن المجلس “لم يتبلغ بأي مهلة مزمنة”، موضحًا أن ما وصل إليهم يقتصر على ما جرى تداوله عبر القنوات الرسمية السعودية. وأضاف أن الحديث عن مهلة زمنية “يتعارض مع ما ورد على لسان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان”، الذي أشار – بحسب التميمي – إلى وجود تحركات سعودية إماراتية مشتركة لحلحلة الأزمة، معتبرًا أنه “ليس من المنطقي الجمع بين جهود وساطة ومهلة زمنية مفروضة على القوات الجنوبية في الوقت نفسه”.

واتهم التميمي أطرافًا يمنية – لم يسمها – بالدفع نحو خيار المواجهة العسكرية، قائلًا إنها “تسعى لاستدعاء السعودية إلى المعركة”، بينما يحاول المجلس الانتقالي، على حد قوله، تجنب التصعيد وترك المجال للمساعي السعودية الإماراتية لمعالجة الأزمة.

وكانت مصادر حكومية قد أفادت، في وقت سابق، بأن السعودية قدمت، يوم الجمعة الماضي، مهلة مدتها 72 ساعة للمجلس الانتقالي لسحب قواته من حضرموت والمهرة، على أن تنتهي المهلة اليوم الأحد، مع احتمال تمديدها حتى يوم الاثنين، في إطار جهود تقودها الرياض لتسليم المحافظتين لقوات “درع الوطن” والسلطات المحلية.

وقالت مصادر مطلعة إن قوة عسكرية تُقدّر بالآلاف تتمركز عند منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، بانتظار أي أوامر بالتحرك، ما يعكس حساسية الموقف واحتمالات التصعيد في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع السعودية أو من الحكومة اليمنية بشأن نفي المجلس الانتقالي أو التقارير المتعلقة بالمهلة، بينما تستمر التحركات الإقليمية الرامية إلى احتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية جديدة في شرق اليمن.