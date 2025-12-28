قطر تعيد تموضعها الاستراتيجي في أسواق الطاقة وتخطو نحو مرحلة جديدة في معادلة الطاقة العالمية أول دولة عربية وإسلامية تبرم عقود الزواج إلكترونيا تعرف على الشروط والوثائق الاتحاد يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويصعد للمركز السادس بعد إسقاط الشباب موزامبيق تنهي انتظار 40 عاماً وتعمّق جراح الجابون في أمم أفريقيا 2025 تصعيد دبلوماسي: الصومال يتوعد بخطوات قانونية ضد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال اختراق يهزّ مكتب نتنياهو: قراصنة حنظلة يتوعدون بنشر أسرار حساسة لرئيس الحكومة عاجل: المجلس الانتقالي الجنوبي ينفي تلقي أي إنذار سعودي أو مهلة للانسحاب من حضرموت والمهرة دبلوماسي أمريكي: تجاوز الانتقالي للحدود في حضرموت والمهرة جاء بإسناد إسرائيلي والتصعيد في الشرق يهدد بانفجار داخلي وإقليمي المجلس الانتقالي يرفض جهود الرياض لخفض التصعيد في حضرموت والبحسني يدعو متحديا السعودية إلى مليونية في سيئون وزارة الأوقاف تعلن اقتراب موعد انتهاء تسجيل الحجاج للعام الحالي
قال الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد، نبيل خوري، أن سوء تقديرات المجلس الانتقالي قادته إلى التسريع بالسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة (شرق اليمن)، في تجاوز للحدود دفعت بالبلاد إلى مزيد من التصعيد.
وقال خوري وهو نائب السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن، في تدوينة على منصة إكس: "إن المجلس الانتقالي تجاوز الحدود بافتراضه المتسرع بوجود فرصة للاستيلاء على منطقتي حضرموت والمهرة".
وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى احتمالية ذهاب البلاد إلى مزيد من التصعيد مع استعداد خصوم الانتقالي الداخليين والإقليميين للرد بقوة.
وأوضح خوري، أن الإمارات العربية المتحدة بإمكانها وقف تصعيد الانتقالي، "ما لم تقرر قطع العلاقات تمامًا مع المملكة العربية السعودية".
وأكد الدبلوماسي الأمريكي عن وجود تدخل إسرائيلي واضح للعيان، في هذه الأحداث، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن هذا التدخل، غير أنه قد يشير وفق مراقبين إلى الدعم الإعلامي الإسرائيلي المساند لتصعيد الانتقالي الأخير، والقواسم المشتركة بين أبو ظبي وتل أبيب في دعم حركات التمرد والانفصال في الدول العربية وخاصة منها المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتي كان آخرها اعتراف الأخيرة بصومالي لاند، تشير تقارير إعلامية إلى أن أبو ظبي كان لها دور مهم في ذلك.