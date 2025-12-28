عاجل: المجلس الانتقالي يرفض جهود الرياض لخفض التصعيد في حضرموت والبحسني يدعو متحديا السعودية إلى مليونية في سيئون

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 684

في خطوة وُصفت بأنها أول تحدٍ علني للموقف السعودي، وإعلان صريح من المجلس الانتقالي الجنوبي برفض جهود المملكة الرامية إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت، دعا فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي «نائب رئيس المجلس الانتقالي»، إلى تنظيم تظاهرة حاشدة في مدينة سيئون، اليوم، تحت مسمى “مليونية حضرموت”.

وقال البحسني، في بيان، إن الدعوة موجهة إلى “أبناء حضرموت والجنوب كافة للمشاركة الواسعة في المليونية، لتكون رسالة واضحة للعالم، واستفتاءً شعبيًا صريحًا على وحدة الجنوب وتماسكه”، معتبرًا أن حضرموت “تعرف خيارها، وتحمي قرارها، وتقف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول النيل من أمنها أو تشويه إرادة أبنائها”.

وأضاف أن الفعالية “ليست حدثًا عابرًا”، بل تمثل – بحسب وصفه – “صوت حضرموت وضوء الجنوب الذي سيصل إلى العالم”، في تأكيد جديد على تمسك المجلس الانتقالي بمشروعه السياسي في المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها حضرموت.

وتأتي دعوة البحسني في وقت تقود فيه السعودية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جهودًا مكثفة لاحتواء التوتر في حضرموت، ومنع انزلاق المحافظة إلى مربع الصراع، في ظل تحركات عسكرية وسياسية متصاعدة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

وتنظر أوساط حكومية وسياسية إلى هذه الدعوة باعتبارها تصعيدًا سياسيًا خطيرًا، يتناقض مع مساعي التهدئة، ويكشف عن إصرار المجلس الانتقالي على فرض واقع جديد في حضرموت عبر الحشد الجماهيري والضغط السياسي، رغم التحذيرات من تداعيات ذلك على أمن واستقرار المحافظة.