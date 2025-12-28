وزارة الأوقاف تعلن اقتراب موعد انتهاء تسجيل الحجاج للعام الحالي  

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن اقتراب موعد انتهاء تسجيل الحجاج المحدد يوم 30 رجب 1447هـ الموافق 19 يناير 2026، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي التزامًا بالترتيبات المعتمدة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وبما ينسجم مع الوثيقة التنظيمية المعتمدة لموسم الحج هذا العام.

وأوضح القطاع في إعلان رسمي أن اعتماد هذا الموعد النهائي يهدف إلى ضمان استكمال الإجراءات في وقت مبكر، بما يكفل حسن التنظيم ورفع مستوى الجاهزية، ويساعد في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أدت إلى ضعف الإقبال على التسجيل خلال الفترة الماضية، ما دفع عددًا من المنشآت المعتمدة إلى المطالبة بتخفيض حصتها من الحجاج، وهو ما ترتب عليه تقليص العدد المعتمد بأكثر من أربعة آلاف حاج لهذا الموسم، ما يعكس أهمية التفاعل المبكر مع متطلبات التسجيل.

ودعا قطاع الحج والعمرة جميع المواطنين المستوفين للشروط والراغبين في أداء هذه الفريضة المباركة إلى الإسراع باستكمال إجراءات التسجيل عبر المنشآت المعتمدة قبل انقضاء الموعد المحدد، مؤكدًا أن التأخير قد يؤدي إلى فقدان فرصة الحج هذا العام، في ظل الالتزامات التنظيمية الصارمة والجدول الزمني المعتمد من الجهات المختصة.