عاجل: المجلس الانتقالي يرفض جهود الرياض لخفض التصعيد في حضرموت والبحسني يدعو متحديا السعودية إلى مليونية في سيئون وزارة الأوقاف تعلن اقتراب موعد انتهاء تسجيل الحجاج للعام الحالي مستشار بن زايد السابق يتراجع ويحذف منشور بشأن الانتقالي والسعودية أثار الجدل الناصريون يجددون العهد: فعالية جماهيرية بمحافظة مأرب لإحياء الذكرى الستين للتأسيس 18 حزبًا ومكونًا سياسيًا يؤيدون ما جاء في رسالة الأمير خالد بن سلمان بشأن اليمن مصدر في أسرة الصحفي المياحي يكشف حقيقة قرار الإفراج عنه حقوقية تتهم قوات الانتقالي بحملات اعتقال وإخفاء قسري وفرض حصار عسكري في حضرموت والمهرة الأمم المتحدة تحذّر من انفجار الأوضاع في حضرموت وتدعو إلى التهدئة والحوار 10طرق فعّالة للتخفيف من عذاب صداع الدورة الشهرية أعراض التهاب عضلة القلب – علامات لا يجب تجاهلها
حذف عبدالله عبدالخالق المستشار السابق في الامارات، منشور من حسابه في منصة إكس، أثار الجدل بعد تضمنه إتهامات للسعودية بالفشل في اليمن.
وهاجم عبدالخالق في منشوره المحذوف، السعودية ودورها العسكري في اليمن، وقال إن التحالف الذي تقوده انتهى عمليًا في العام 2019م.
وعلق على تهديد التحالف الذي تقوده السعودية بعمل عسكري ضد المجلس الانتقالي قائلا: إن شعب الجنوب العربي وحده يقرر مستقبله.
وخاطب عبدالخالق السعودية بالقول: " تهديد قائد التحالف بعمل عسكري ضد الجنوب، جنوب. حرر صنعاء أولا يا بطل"، في إشارة لإعلان ناطق التحالف العسكري العميد تركي المالكي، الذي أكد دخول السعودية في عمليات عسكرية ضد الانتقالي، بعد التصعيد الأخير، في حضرموت والمهرة.
وقال المستشار السابق، بعد حذفه المنشور، إن التغريدة تعبر عبر عن رأي شخصي ولا علاقة لها بموقف إماراتي رسمي ولا تقصد الاساءة لأشقاء كرام في السعودية.. مضيفًا: ''للسعودية قدرها وتقديرها والعلاقة السعودية الإماراتية راسخة، والتنسيق بينهما في الملف اليمني عميق ومستمر ولا يتأثر بضجيج منصات التواصل الاجتماعي''.
وتدعم الامارات المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال، بينما تقف السعودية في صف الرئاسة و الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة في اليمن.