مستشار بن زايد السابق يتراجع ويحذف منشور بشأن الانتقالي والسعودية أثار الجدل

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 550

حذف عبدالله عبدالخالق المستشار السابق في الامارات، منشور من حسابه في منصة إكس، أثار الجدل بعد تضمنه إتهامات للسعودية بالفشل في اليمن.

وهاجم عبدالخالق في منشوره المحذوف، السعودية ودورها العسكري في اليمن، وقال إن التحالف الذي تقوده انتهى عمليًا في العام 2019م.

وعلق على تهديد التحالف الذي تقوده السعودية بعمل عسكري ضد المجلس الانتقالي قائلا: إن شعب الجنوب العربي وحده يقرر مستقبله.

وخاطب عبدالخالق السعودية بالقول: " تهديد قائد التحالف بعمل عسكري ضد الجنوب، جنوب. حرر صنعاء أولا يا بطل"، في إشارة لإعلان ناطق التحالف العسكري العميد تركي المالكي، الذي أكد دخول السعودية في عمليات عسكرية ضد الانتقالي، بعد التصعيد الأخير، في حضرموت والمهرة.

وقال المستشار السابق، بعد حذفه المنشور، إن التغريدة تعبر عبر عن رأي شخصي ولا علاقة لها بموقف إماراتي رسمي ولا تقصد الاساءة لأشقاء كرام في السعودية.. مضيفًا: ''للسعودية قدرها وتقديرها والعلاقة السعودية الإماراتية راسخة، والتنسيق بينهما في الملف اليمني عميق ومستمر ولا يتأثر بضجيج منصات التواصل الاجتماعي''.

وتدعم الامارات المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال، بينما تقف السعودية في صف الرئاسة و الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة في اليمن.