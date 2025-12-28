الناصريون يجددون العهد: فعالية جماهيرية بمحافظة مأرب لإحياء الذكرى الستين للتأسيس

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 321

شهدت مدينة مأرب فعالية جماهيرية حاشدة، أحياها فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة صنعاء، بحفل خطابي وفني احتفاءً بالذكرى الستين لتأسيس الحزب، تحت شعار: «60 عاماً من نزاهة المواقف وصدق الانحياز».

وفي الفعالية، التي حضرها عدد من وكلاء المحافظات وقيادات حزبية وعسكرية وشخصيات سياسية واجتماعية ونسوية، أكد وكيل محافظة صنعاء عبدالخالق الجندبي أن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ومعه كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة، يقف صفاً واحداً من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية الاصطفاف والتلاحم في مواجهة المشاريع الصغيرة التي تمزق النسيج المجتمعي، ورافعاً التهاني إلى قيادة وأعضاء الحزب بهذه المناسبة.

بدوره، أوضح عضو المكتب التنفيذي للحزب علي أبو حاتم، في كلمته، أن ذكرى تأسيس الحزب تحل هذا العام متزامنة مع إرهاصات جديدة تعيشها الجمهورية، داعياً إلى استكمال أهداف الثورة والجمهورية، ومشيراً إلى المراحل النضالية للحزب، وضرورة استلهام نهج ثورة 23 يوليو في مصر بقيادة جمال عبدالناصر، وحركة التصحيح الوطني بقيادة إبراهيم الحمدي، باعتبارهما مرتكزين لبناء الدولة وترسيخ قيم العدالة والسيادة.

من جانبه، استعرض أمين سر المكتب التنفيذي للحزب بمحافظة صنعاء زبن الله المطري محطات النضال الوطني للتنظيم منذ تأسيسه، مؤكداً أن الحزب ظل على مدى ستة عقود متمسكاً بثوابته الوطنية والقومية، ومنحازاً لقضايا الشعب في الحرية والعدالة وبناء الدولة المدنية الحديثة.

وأشار المطري إلى أن إحياء الذكرى في مأرب يحمل دلالة رمزية لما تمثله المحافظة من صمود واحتضان للقوى الوطنية، مؤكداً مواصلة العمل السياسي المسؤول لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الشراكة الوطنية.

وفي كلمة الأحزاب السياسية، أشار عبدالله الشندقي إلى الدور التاريخي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في الحياة السياسية اليمنية، وإسهاماته في ترسيخ قيم العمل المشترك والدفاع عن المشروع الوطني الجامع، داعياً إلى توحيد الصفوف وتعزيز التنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، والانحياز إلى جانب الوطن في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وفي كلمة المرأة، أكدت مسؤولة القطاع النسائي ملكة محمد الدور الريادي للمرأة في مسيرة الحزب ونضاله الوطني، مشيرةً إلى أن التنظيم كان من أوائل الأحزاب التي آمنت بحقوق المرأة ومشاركتها الفاعلة في العمل السياسي والمجتمعي. وشددت على أهمية تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ومتوازن.

وتخللت الفعالية فقرات فنية وقصائد شعرية، عبّرت عن الاعتزاز بتاريخ التنظيم ومسيرته النضالية، وجددت العهد على مواصلة العمل الوطني بروح المسؤولية وتبني قضايا الشعب.