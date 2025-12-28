18 حزبًا ومكونًا سياسيًا يؤيدون ما جاء في رسالة الأمير خالد بن سلمان بشأن اليمن

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

رحبت الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة بالرسالة الواضحة والمسؤولة التي وجهها وزير الدفاع السعودي، الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الشعب اليمني.

وأكدت على ما تضمنته من تأكيد على ثوابت دعم التحالف لمسار استعادة الدولة، ورفض فرض الوقائع بالقوة أو جرّ المحافظات الآمنة إلى صراعات داخلية.

واشاد بيان مشترك صادر عن 18 حزب ومكون سياسي باستجابة المملكة لطلب القيادة اليمنية، وتولي قيادة التحالف مسؤولية احتواء التصعيد في المحافظات الشرقية، بما يعكس حرصًا صادقًا على حماية السلم المجتمعي، ومنع تفكيك الجبهة الوطنية في مواجهة العدو المشترك.

واكدت الأحزاب والمكونات السياسية، أن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يجوز اختزالها في فصيل واحد أو توظيفها خارج إطار التوافق والحوار..مشيرةً إلى أن ما شهدته بعض المحافظات من تغوّل كان نتيجة خلل في إدارة التوازنات الوطنية، والاكتفاء بالتعامل مع طرف دون سواه، وهو ما يتطلب اليوم معالجة شاملة تقوم على الشراكة والاحتواء لا الإقصاء.

وجددت الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على هذا البيان، ثقتها بدور المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف في دعم استقرار اليمن، والحفاظ على وحدته، وصون القضايا العادلة ضمن إطار وطني جامع.

صادر في ٢٨ ديسمبر 2035 عن الأحزاب والمكونات السياسية

1. المؤتمر الشعبي العام

2. التجمع اليمني للإصلاح

3. الحراك الجنوبي السلمي المشارك

4. حزب الرشاد اليمني

5. حزب العدالة والبناء

6. الائتلاف الوطني الجنوبي

7. حركة النهضة للتغيير السلمي

8. حزب التضامن الوطني

9. الحراك الثوري الجنوبي

10. حزب التجمع الوحدوي اليمني

11. اتحاد القوى الشعبية

12. حزب السلم والتنمية

13. حزب البعث العربي الإشتراكي

14. مجلس حضرموت الوطني

15. حزب البعث العربي الإشتراكي القومي

16. مجلس شبوة الوطني العام

17. الحزب الجمهوري

18. حزب جبهة التحرير