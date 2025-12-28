مصدر في أسرة الصحفي المياحي يكشف حقيقة قرار الإفراج عنه

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

قال مصدر في أسرة الصحفي محمد المياحي لمأرب برس، إن حكمًا نهائيًا صدر بالإفراج عنه، بعد أكثر من عام على اعتقاله، وخضوعه لمحاكمات شكلية.

ووفق المصدر فإن اسرته تنتظر الإجراءات النهائية لخروجه.

واختطف الحوثيون المياحي في سبتمبر العام الماضي.

وقال عمار ياسين الأهدل، محامي الصحفي المياحي، في منشور على صفحته بفيسبوك، إن الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أصدرت اليوم الأحد، حكمها بالاكتفاء بمدة السجن التي قضاها موكله، والأمر بالإفراج عنه.

وفي مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين حكمًا بسجن الصحفي المياحي لمدة 18 شهرًا، على خلفية منشورات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.