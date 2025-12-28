مصدر في أسرة الصحفي المياحي يكشف حقيقة قرار الإفراج عنه حقوقية تتهم قوات الانتقالي بحملات اعتقال وإخفاء قسري وفرض حصار عسكري في حضرموت والمهرة الأمم المتحدة تحذّر من انفجار الأوضاع في حضرموت وتدعو إلى التهدئة والحوار 10طرق فعّالة للتخفيف من عذاب صداع الدورة الشهرية أعراض التهاب عضلة القلب – علامات لا يجب تجاهلها أخطر 5 أشياء يمكن للذكاء الاصطناعى أن يفعلها بك.. تعرف عليها علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور منصور الزنداني: الجنوب العربي اسم استعماري قديم لا وجود له على خارطة اليوم ودعوات الانفصال تفتقر للشرعية وتؤزم علاقة اليمن بجيرانه عاجل: الحكومة اليمنية والتحالف يمنحان المجلس الانتقالي مهلة 48 ساعة للانسحاب من حضرموت والمهرة.. ساعة الصفر تقترب اللواء سلطان لعرادة يلتقي قيادات المنطقة الثالثة ويشدد على الجاهزية والانضباط العسكري
قال مصدر في أسرة الصحفي محمد المياحي لمأرب برس، إن حكمًا نهائيًا صدر بالإفراج عنه، بعد أكثر من عام على اعتقاله، وخضوعه لمحاكمات شكلية.
ووفق المصدر فإن اسرته تنتظر الإجراءات النهائية لخروجه.
واختطف الحوثيون المياحي في سبتمبر العام الماضي.
وقال عمار ياسين الأهدل، محامي الصحفي المياحي، في منشور على صفحته بفيسبوك، إن الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أصدرت اليوم الأحد، حكمها بالاكتفاء بمدة السجن التي قضاها موكله، والأمر بالإفراج عنه.
وفي مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين حكمًا بسجن الصحفي المياحي لمدة 18 شهرًا، على خلفية منشورات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.