حقوقية تتهم قوات الانتقالي بحملات اعتقال وإخفاء قسري وفرض حصار عسكري في حضرموت والمهرة الأمم المتحدة تحذّر من انفجار الأوضاع في حضرموت وتدعو إلى التهدئة والحوار 10طرق فعّالة للتخفيف من عذاب صداع الدورة الشهرية أعراض التهاب عضلة القلب – علامات لا يجب تجاهلها أخطر 5 أشياء يمكن للذكاء الاصطناعى أن يفعلها بك.. تعرف عليها علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور منصور الزنداني: الجنوب العربي اسم استعماري قديم لا وجود له على خارطة اليوم ودعوات الانفصال تفتقر للشرعية وتؤزم علاقة اليمن بجيرانه عاجل: الحكومة اليمنية والتحالف يمنحان المجلس الانتقالي مهلة 48 ساعة للانسحاب من حضرموت والمهرة.. ساعة الصفر تقترب اللواء سلطان لعرادة يلتقي قيادات المنطقة الثالثة ويشدد على الجاهزية والانضباط العسكري حلف قبائل حضرموت يرحب بطلب العليمي تدخل التحالف لحماية المدنيين ودعم التهدئة
وسط استمرار النزاع بين الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلنت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان عن تصعيد عسكري لقوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة خلال الفترة الماضية.
وقالت الشبكة، في بيان لها، إن قوات الانتقالي نفذت حملات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق عدد من المواطنين في تلك المناطق، مشيرة إلى فرض حصار عسكري على مناطق مأهولة بالمدنيين، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن هذه القوات داهمت منازل مدنيين في حضرموت، ما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين السكان، داعية إلى وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين واحترام القانون.