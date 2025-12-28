حقوقية تتهم قوات الانتقالي بحملات اعتقال وإخفاء قسري وفرض حصار عسكري في حضرموت والمهرة

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

وسط استمرار النزاع بين الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلنت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان عن تصعيد عسكري لقوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة خلال الفترة الماضية.

وقالت الشبكة، في بيان لها، إن قوات الانتقالي نفذت حملات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق عدد من المواطنين في تلك المناطق، مشيرة إلى فرض حصار عسكري على مناطق مأهولة بالمدنيين، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

وأكدت الشبكة الحقوقية أن هذه القوات داهمت منازل مدنيين في حضرموت، ما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين السكان، داعية إلى وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين واحترام القانون.