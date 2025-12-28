10طرق فعّالة للتخفيف من عذاب صداع الدورة الشهرية

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

ترتبط الدورة الشهرية لدى كثير من النساء بسلسلة من الآلام الجسدية والتقلبات النفسية والمزاجية، ويأتي الصداع في مقدمة هذه الأعراض المزعجة. فما علاقة الصداع بالدورة الشهرية؟ وكيف يمكن التخفيف منه أو علاجه؟ إليكِ التفاصيل.

ما أسباب صداع الدورة الشهرية؟

تشير الدراسات إلى أن نحو 60% من النساء يعانين من نوع من الصداع النصفي المرتبط بالحيض، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض المفاجئ في هرموني الإستروجين والبروجسترون قبل بدء الدورة الشهرية، وهو ما يؤدي إلى حدوث الصداع.

وفي السنوات التي تسبق انقطاع الطمث، تصبح مستويات الإستروجين غير مستقرة، ما يجعل الصداع أكثر حدة وتكرارًا خلال هذه المرحلة.

كما أن بعض حبوب منع الحمل قد تسهم في حدوث صداع الدورة، إذ تحافظ على ثبات الهرمونات لمدة ثلاثة أسابيع، ثم يحدث انخفاض حاد في الإستروجين مع بدء الدورة، الأمر الذي قد يثير الصداع.

وفي هذه الحالات، يُنصح باستشارة الطبيب حول استخدام حبوب تحتوي على جرعات منخفضة من الإستروجين أو تعتمد على البروجسترون فقط.

كذلك قد تلعب العلاجات الهرمونية البديلة المستخدمة في سن اليأس دورًا في تحفيز صداع الدورة الشهرية.

طرق علاج صداع الدورة الشهرية تتنوع خيارات العلاج بين الأدوية والعلاجات البديلة وتغيير نمط الحياة، ومن أبرزها:

الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين، وهي فعالة في تخفيف الصداع النصفي المرتبط بالحيض، كما تقلل من تقلصات وآلام الدورة.

أدوية التريبتان، التي تعمل على منع إشارات الألم في الدماغ، وغالبًا يبدأ مفعولها خلال ساعتين من تناولها.

في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بتناول مزيج من مضادات الالتهاب والتريبتان معًا للحصول على نتائج أفضل.

إذا كانت الدورة الشهرية منتظمة، يمكن البدء بتناول الأدوية قبل عدة أيام من موعدها والاستمرار لمدة أسبوع أو أسبوعين للوقاية من الصداع.

قد يصف الطبيب أدوية أخرى تُستخدم عادة لعلاج حالات مختلفة مرتبطة بالصداع، مثل أدوية ضغط الدم، أو مضادات الصرع، أو مضادات الاكتئاب.

العلاجات البديلة ونصائح مساعدة تمارين الاسترخاء والعلاج السلوكي قد تساعد في تخفيف حدة الصداع.

المكملات الغذائية مثل المغنيسيوم أثبتت فعاليتها لدى بعض النساء في تقليل الصداع النصفي المرتبط بالحيض.

التقليل من الأطعمة المالحة خلال فترة الدورة، لأن الإفراط في الملح قد يزيد من حدة الصداع.

في الحالات المستعصية، قد يلجأ الطبيب إلى وصف دواء مثل Leuprolide acetate الذي يقلل من مستويات الإستروجين، رغم ما قد يسببه من آثار جانبية.

خلاصة يُعد صداع الدورة الشهرية مشكلة شائعة، لكن التعامل المبكر معها، وفهم أسبابها، واختيار العلاج المناسب بالتشاور مع الطبيب، يمكن أن يخفف كثيرًا من معاناة النساء خلال هذه الفترة.