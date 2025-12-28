أعراض التهاب عضلة القلب – علامات لا يجب تجاهلها

الأحد 28 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 76

يعاني بعض الأشخاص من أعراض متفرقة قد تبدو غير مترابطة، مثل ضيق التنفس أو الدوار أو الخفقان، دون إدراك أنها قد تشير إلى مشكلة خطيرة في القلب، من بينها التهاب عضلة القلب، الذي يستدعي الانتباه والتشخيص المبكر.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أبرز أعراض التهاب عضلة القلب، وخطورتها على الصحة العامة، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل التهاب عضلة القلب مرض خطير؟يوضح شريف حسين أن التهاب عضلة القلب من الحالات التي قد تكون بسيطة في بدايتها، لكنها قد تتحول إلى مشكلة خطيرة إذا تم إهمالها، خاصة أنها تؤثر بشكل مباشر على قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، مشيرًا إلى أن شدة الأعراض تختلف من شخص لآخر حسب درجة الالتهاب والحالة الصحية العامة.

ما هي أعراض التهاب عضلة القلب؟يشير استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن التهاب عضلة القلب قد يظهر من خلال مجموعة من الأعراض، أبرزها:

1- ضيق التنفسيظهر خاصة مع المجهود أو عند الاستلقاء، نتيجة ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بشكل طبيعي.

2- ألم في الصدرقد يكون الألم مشابهًا لألم الذبحة الصدرية، ويحدث بسبب تأثر عضلة القلب بالالتهاب.

3- خفقان القلب وعدم انتظام ضرباتهيشعر المريض بتسارع أو عدم انتظام في ضربات القلب، نتيجة اضطراب الإشارات الكهربائية للقلب.

4- الدوار أو الإغماءقد يحدث بسبب انخفاض تدفق الدم إلى المخ، خاصة في الحالات المتقدمة.

5- ألم في البطنيظهر أحيانًا نتيجة احتقان الكبد أو اضطراب الدورة الدموية.

6- ضعف الشهية والشعور بالإجهاد العاميشعر المريض بإرهاق مستمر وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

7- تورم الساقين أو القدمينيحدث نتيجة احتباس السوائل في الجسم بسبب ضعف عضلة القلب.

8- عدم القدرة على ممارسة الرياضةحتى المجهودات البسيطة قد تصبح مرهقة، وهو عرض مهم لا يجب تجاهله.

متى يجب التوجه للطبيب؟ينصح شريف حسين بضرورة التوجه للطبيب فورًا في الحالات التالية:

ظهور ألم في الصدر مصحوب بضيق تنفس أو خفقان.الإغماء أو الدوخة المتكررة دون سبب واضح.

تورم الساقين مع الشعور بإجهاد شديد.استمرار الأعراض أو زيادتها بعد الإصابة بعدوى فيروسية