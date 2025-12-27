اللواء سلطان لعرادة يلتقي قيادات المنطقة الثالثة ويشدد على الجاهزية والانضباط العسكري

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، اليوم، قيادات المنطقة العسكرية الثالثة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، في إطار متابعة الأداء العسكري، والإطلاع على مستوى الجاهزية والانضباط، وسير تنفيذ المهام والخطط العملياتية.

وخلال اللقاء، استمع العرادة إلى شرحٍ مفصل من قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، تناولت الوضع العسكري والميداني، ومستوى الجاهزية القتالية للوحدات، وسير تنفيذ الخطط المعتمدة، إضافة إلى أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الوحدات العسكرية، والجهود المبذولة لتعزيز الأداء والانضباط.

وأكد عضو مجلس القيادة، أهمية تعزيز العمل المؤسسي داخل القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية والانضباط العسكري..مشدداً على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر، وتطوير القدرات النوعية والميدانية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأشاد العرادة بالجهود التي تبذلها قيادة وضباط وأفراد المنطقة العسكرية الثالثة..مثمنًا تضحياتهم في أداء واجبهم الوطني..مؤكداً حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم المؤسسة العسكرية في مختلف الظروف، والعمل على توفير الإمكانات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها بكفاءة واقتدار.

من جهته، أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور ثوابه، أن قيادة المنطقة تعمل وفق الخطط والتوجيهات العليا، وتسعى باستمرار إلى رفع مستوى الجاهزية والانضباط، وتجاوز التحديات، بما يضمن الجاهزية الكاملة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في نطاق اختصاصها.

وفي سياق منفصل، حضر عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، المؤتمر التحليلي الثالث للمنطقة العسكرية السابعة، والذي خُصص لتقييم الأداء العسكري، وسير العمليات خلال الفترة الماضية، ومراجعة نتائج العمليات والأنشطة المنفذة، ووضع المعالجات اللازمة لتطوير الأداء.

واطّلع العرادة خلال المؤتمر، على عروض وتقارير تفصيلية قدمتها قيادة المنطقة العسكرية السابعة، تناولت مستوى الجاهزية القتالية، والانضباط العسكري، والتحديات الميدانية، إضافة إلى مقترحات وخطط تهدف إلى تعزيز الكفاءة والقدرات العملياتية للوحدات العسكرية.

وأكد العرادة، أهمية المؤتمرات التحليلية في تشخيص جوانب القصور، وتحديد الاختلالات ونقاط القوة والضعف من أجل تحسين الأداء وتصحيح المسار، وتطوير الخطط العسكرية بما يتناسب مع المتغيرات الميدانية..مشيراً إلى ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر وترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع .

كما شدد، على ضرورة الالتزام بالخطط والتوجيهات العسكرية والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية بما يخدم المعركة الوطنية..مشيداً بالجهود التي تبذلها قيادات وضباط وأفراد المنطقة العسكرية السابعة وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان العامة، أن المؤتمر التحليلي يمثل محطة مهمة لتقييم الأداء، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية..مشيراً إلى أن القيادة العسكرية تولي أهمية كبيرة لمخرجات هذه المؤتمرات لما لها من دور في رفع كفاءة القوات المسلحة.