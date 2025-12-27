حلف قبائل حضرموت يرحب بطلب العليمي تدخل التحالف لحماية المدنيين ودعم التهدئة نائب رئيس المجلس الرئاسي: رسالة خالد بن سلمان تثبت موقف المملكة الصادق وتؤكد عدالة القضية الجنوبية الرئيس العليمي يجتمع بمستشاريه ويلوح بالخيار العسكري ضد الإنتقالي عاجل: الكشف عن فشل محاولة المجلس الانتقالي لاختطاف الرئيس العليمي من داخل قصر معاشيق… كتيبة مسلحة اقتحمت المقر الرئاسي وضابط سعودي أحبط العملية دراسة بحثية: السيطرة على حضرموت والمهرة تعمّق الانقسام وتهدد الأمن الإقليمي رغم الدعوات الدولية لخفض التصعيد مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في مهرجان العطاء القرآني مركز البحر الأحمر يصدر كتابين محوريين عن الهجرة غير الشرعية والصراع الفلسطيني الإقليمي المبعوث الأممي يطالب الانتقالي بالانسحاب من حضرموت والمهرة دعماً لخفض التصعيد رفض واسع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال قرقاش يدعو للحوار وضاحي خلفان يستبعد امكانية اعلان الانفصال جنوب اليمن
قال حلف قبائل حضرموت، إنه يرحّب بطلبٍ رسمي تقدّم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى قوات تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير عسكرية تهدف إلى حماية المدنيين في محافظة حضرموت، ودعم القوات المسلحة في فرض التهدئة، في ظل تصاعد التوترات بالمحافظة.
وأضاف الحلف، في بيان، أنه تابع باهتمام ما أعلنته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بشأن الطلب المقدم من العليمي، والذي شمل أيضاً مساندة جهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف العربي، لاحتواء الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار.
وأكد البيان دعم الحلف الكامل لتوجهات القيادة الشرعية، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية أرواح المدنيين وصون أمن واستقرار حضرموت، ورفض أي محاولات لفرض واقع بالقوة أو زعزعة السلم المجتمعي، أو جرّ المحافظة إلى صراعات أو فوضى.
وأشار حلف قبائل حضرموت إلى أن هذا الموقف يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مساعي التهدئة وتثبيت الأمن، مشيداً بالدور الذي يضطلع به تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، في حماية اليمن ووحدته وأمنه.
وأوضح البيان أن الحلف سيواصل العمل جنباً إلى جنب مع السلطة المحلية في محافظة حضرموت، ممثلة بالمحافظ سالم الخنبشي، وبالتنسيق مع مختلف المكونات الحضرمية الوطنية، للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة ووحدة الصف، والتصدي لأي محاولات لزجّ حضرموت في صراعات أو مشاريع تهدد نسيجها الاجتماعي.
وجدد حلف قبائل حضرموت في ختام بيانه دعمه لكافة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، ومساندة مسار التهدئة، وتغليب صوت الحكمة والعقل، بما يلبّي تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.