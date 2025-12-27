مركز البحر الأحمر يصدر كتابين محوريين عن الهجرة غير الشرعية والصراع الفلسطيني الإقليمي

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 134

قال مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، اليوم السبت، إنه أصدر كتابين جديدين ضمن سلسلة إصداراته لعام 2025، يتناولان قضايا إقليمية وأمنية وصفها بالمحورية في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة.

وأوضح المركز أن الإصدار الأول يحمل عنوان «الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن: التداعيات الأمنية، الاستغلال الحوثي، ومسارات المواجهة »، ويتناول ملف الهجرة غير النظامية من دول القرن الأفريقي إلى اليمن، التي قال إنها باتت تشكل تحدياً أمنياً متصاعداً في المشهد اليمني.

وأضاف أن الكتاب يحلل المخاطر الأمنية المترتبة على هذه الظاهرة، التي لا تقتصر تداعياتها على اليمن فحسب، بل تمتد لتطال استقرار دول الجوار، كاشفاً ما وصفه بأساليب استغلال جماعة الحوثي للمهاجرين الأفارقة في تنفيذ أجنداتها وارتكاب انتهاكات وجرائم مختلفة.

وأشار إلى أن الملف، رغم خطورته، لم يحظَ بالاهتمام الكافي على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً أن الإصدار تضمن مجموعة من الحلول والتوصيات العملية لمواجهة هذه الظاهرة.

وأشار المركز إلى أن الإصدار الثاني جاء بعنوان «فلسطين في قلب الصراع الإقليمي: الدور السعودي، التحولات العربية، والتوظيف الإيراني »، ويتناول الدور السعودي التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وجهود المملكة السياسية والدبلوماسية إقليمياً ودولياً، والتي قال إنها أسهمت في تحقيق مكاسب بارزة، من بينها حشد دعم دولي واسع والاعتراف الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية من قبل 157 دولة.

وفي المقابل، أوضح الكتاب، بحسب المركز، كيفية توظيف إيران للقضية الفلسطينية سياسياً وإعلامياً لخدمة أهدافها ونفوذها الإقليمي في المنطقة والعالم الإسلامي.

وأكد مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية أن الباحثين والخبراء المشاركين في إعداد الإصدارين حرصوا على تقديم محتوى علمي يستند إلى معلومات دقيقة وحقائق موثوقة، بهدف الإسهام في تعميق الفهم للقضايا الإقليمية والأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة.