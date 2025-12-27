دراسة بحثية: السيطرة على حضرموت والمهرة تعمّق الانقسام وتهدد الأمن الإقليمي رغم الدعوات الدولية لخفض التصعيد مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في مهرجان العطاء القرآني مركز البحر الأحمر يصدر كتابين محوريين عن الهجرة غير الشرعية والصراع الفلسطيني الإقليمي المبعوث الأممي يطالب الانتقالي بالانسحاب من حضرموت والمهرة دعماً لخفض التصعيد رفض واسع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال قرقاش يدعو للحوار وضاحي خلفان يستبعد امكانية اعلان الانفصال جنوب اليمن الإنتقالي يرفض الانسحاب من حضرموت ويتحدى السعودية الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة لتحالف دعم الشرعية من اجل حماية المدنيين في حضرموت تحالف دعم الشرعية في اليمن يتوعد الإنتقالي اذا لم يُخرج قواته من حضرموت وزير دفاع السعودية يوجه رسالة لليمنيين وسط أحداث حضرموت والمهرة
قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنه يتابع عن كثب التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة.
وجدّد في بيان، مساء السبت، دعوة الأمين العام إلى ضبط النفس وخفض التصعيد والحوار، ويحثّ جميع الأطراف على تجنب أي إجراءات قد تزيد الوضع تعقيداً.
كما أكد المبعوث الأممي أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، ومواصلة انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد والتقدم نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن.
وفي وقت سابق، ثمن رئيس مجلس القيادة اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، عاليًا الاستجابة العاجلة من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لطلب المجلس باتخاذ إجراءات فورية من أجل حماية المدنيين في محافظة حضرموت بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، وبما يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي، والمركز القانوني للجمهورية اليمنية.
وأضاف المبعوث الأممي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت: «نؤكد دعمنا الكامل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وندعو المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لهذه الجهود، والانسحاب من حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، حفاظاً على وحدة الصف والمصلحة العليا للبلاد».
وأعلن تحالف دعم الشرعية، السبت، أنه سيتعامل مع أي تحركات عسكرية تهدد خفض التصعيد باليمن، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة باليمن هدفها إنجاح الجهود السعودية الإماراتية وحماية المدنيين.