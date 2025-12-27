دراسة بحثية: السيطرة على حضرموت والمهرة تعمّق الانقسام وتهدد الأمن الإقليمي رغم الدعوات الدولية لخفض التصعيد مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في مهرجان العطاء القرآني مركز البحر الأحمر يصدر كتابين محوريين عن الهجرة غير الشرعية والصراع الفلسطيني الإقليمي المبعوث الأممي يطالب الانتقالي بالانسحاب من حضرموت والمهرة دعماً لخفض التصعيد رفض واسع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال قرقاش يدعو للحوار وضاحي خلفان يستبعد امكانية اعلان الانفصال جنوب اليمن الإنتقالي يرفض الانسحاب من حضرموت ويتحدى السعودية الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة لتحالف دعم الشرعية من اجل حماية المدنيين في حضرموت تحالف دعم الشرعية في اليمن يتوعد الإنتقالي اذا لم يُخرج قواته من حضرموت وزير دفاع السعودية يوجه رسالة لليمنيين وسط أحداث حضرموت والمهرة
تراجعت وتيرة التصريحات الإماراتية، الداعمة لانقلاب الانتقالي شرق اليمن، بعد البيانات السعودية المؤكدة على دعم رئيس مجلس القيادة وضرورة خروج قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة.
حيث قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، ''إنه في هذه المرحلة الحرجة، التي مررنا بمثلها من قبل وسنواجهها مستقبلاً، لا بد من تغليب الحوار وابتكار المخارج السياسية، وحفظ الصداقات والتحالفات وتعزيزها، وعدم قطع حبال التواصل والمودة''.
وأضاف: ''قدرتنا المشتركة على إيجاد حلول هادئة ومتزنة هي الأساس لرؤية إقليمية قوامها الاستقرار والازدهار''.
أما المثير للجدل، ضاحي خلفان، فقال بعد عدة منشورات مستفزة،: ''إن الجنوب غير مهيأ لإعلان دولة، وخطوات تقرير المصير تحتاج مسارًا قانونيًا منظمًا''.