قرقاش يدعو للحوار وضاحي خلفان يستبعد امكانية اعلان الانفصال جنوب اليمن

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

تراجعت وتيرة التصريحات الإماراتية، الداعمة لانقلاب الانتقالي شرق اليمن، بعد البيانات السعودية المؤكدة على دعم رئيس مجلس القيادة وضرورة خروج قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة.

حيث قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، ''إنه في هذه المرحلة الحرجة، التي مررنا بمثلها من قبل وسنواجهها مستقبلاً، لا بد من تغليب الحوار وابتكار المخارج السياسية، وحفظ الصداقات والتحالفات وتعزيزها، وعدم قطع حبال التواصل والمودة''.

وأضاف: ''قدرتنا المشتركة على إيجاد حلول هادئة ومتزنة هي الأساس لرؤية إقليمية قوامها الاستقرار والازدهار''.

أما المثير للجدل، ضاحي خلفان، فقال بعد عدة منشورات مستفزة،: ''إن الجنوب غير مهيأ لإعلان دولة، وخطوات تقرير المصير تحتاج مسارًا قانونيًا منظمًا''.