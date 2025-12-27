الإنتقالي يرفض الانسحاب من حضرموت ويتحدى السعودية الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة لتحالف دعم الشرعية من اجل حماية المدنيين في حضرموت تحالف دعم الشرعية في اليمن يتوعد الإنتقالي اذا لم يُخرج قواته من حضرموت وزير دفاع السعودية يوجه رسالة لليمنيين وسط أحداث حضرموت والمهرة رسائل حازمة في توقيت حساس من قيادة التحالف .. وتركي المالكي يحذر من تحركات تغيّر المشهد شرق اليمن رسالة حاسمة من الرياض حول الجنوب.. تحذير من مسار خطير ودعوة لإنقاذ القضية الصومال يرد على إسرائيل بعد اعترافها بانفصاليي صومالي لاند كيفية تغلب الحوامل على الغثيان الصباحي علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية هل يسبب هرمون التستوستيرون سرطان البروستاتا؟ – ما العلاقة بينهما
رفض الانتقالي الجنوبي، الدعوات السعودية لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وخفض التصعيد شرق اليمن.
المجلس الانتقالي- وفي رسالة تحدي للسعودية- دعا أنصاره للاحتشاد الأحد في مدينة سيئون، وقال إن المرحلة مفصلية، والموقف لا يحتمل التراجع.
من جانبه قال رئيس انتقالي وادي وصحراء حضرموت لسكاي نيوز عربية: ''إن الأمن مستتب بشكل تام ولن ننسحب من حضرموت''.
وأضاف: ''مطلبنا هو بقاء قواتنا الجنوبية ومستعدون للتعاون مع قوات جنوبية أخرى في التأمين''.