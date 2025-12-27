الإنتقالي يرفض الانسحاب من حضرموت ويتحدى السعودية

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

رفض الانتقالي الجنوبي، الدعوات السعودية لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وخفض التصعيد شرق اليمن.

المجلس الانتقالي- وفي رسالة تحدي للسعودية- دعا أنصاره للاحتشاد الأحد في مدينة سيئون، وقال إن المرحلة مفصلية، والموقف لا يحتمل التراجع.

من جانبه قال رئيس انتقالي وادي وصحراء حضرموت لسكاي نيوز عربية: ''إن الأمن مستتب بشكل تام ولن ننسحب من حضرموت''.

وأضاف: ''مطلبنا هو بقاء قواتنا الجنوبية ومستعدون للتعاون مع قوات جنوبية أخرى في التأمين''.