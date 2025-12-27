الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة لتحالف دعم الشرعية من اجل حماية المدنيين في حضرموت

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

ثمن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاستجابة العاجلة من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لطلبه باتخاذ إجراءات فورية من أجل حماية المدنيين في محافظة حضرموت بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني.

واكد رئيس مجلس القيادة في تدوينة على حسابه بمنصة (اكس)، ان هذه الخطوة تفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي، والمركز القانوني للجمهورية اليمنية..مجدداً الدعم الكامل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا الرئيس، المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لهذه الجهود، والانسحاب من حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، حفاظاً على وحدة الصف والمصلحة العليا للبلاد.