الإنتقالي يرفض الانسحاب من حضرموت ويتحدى السعودية الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة لتحالف دعم الشرعية من اجل حماية المدنيين في حضرموت تحالف دعم الشرعية في اليمن يتوعد الإنتقالي اذا لم يُخرج قواته من حضرموت وزير دفاع السعودية يوجه رسالة لليمنيين وسط أحداث حضرموت والمهرة رسائل حازمة في توقيت حساس من قيادة التحالف .. وتركي المالكي يحذر من تحركات تغيّر المشهد شرق اليمن رسالة حاسمة من الرياض حول الجنوب.. تحذير من مسار خطير ودعوة لإنقاذ القضية الصومال يرد على إسرائيل بعد اعترافها بانفصاليي صومالي لاند كيفية تغلب الحوامل على الغثيان الصباحي علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية هل يسبب هرمون التستوستيرون سرطان البروستاتا؟ – ما العلاقة بينهما
ثمن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاستجابة العاجلة من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لطلبه باتخاذ إجراءات فورية من أجل حماية المدنيين في محافظة حضرموت بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني.
واكد رئيس مجلس القيادة في تدوينة على حسابه بمنصة (اكس)، ان هذه الخطوة تفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي، والمركز القانوني للجمهورية اليمنية..مجدداً الدعم الكامل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعا الرئيس، المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لهذه الجهود، والانسحاب من حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، حفاظاً على وحدة الصف والمصلحة العليا للبلاد.