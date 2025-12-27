تحالف دعم الشرعية في اليمن يتوعد الإنتقالي اذا لم يُخرج قواته من حضرموت وزير دفاع السعودية يوجه رسالة لليمنيين وسط أحداث حضرموت والمهرة رسائل حازمة في توقيت حساس من قيادة التحالف .. وتركي المالكي يحذر من تحركات تغيّر المشهد شرق اليمن رسالة حاسمة من الرياض حول الجنوب.. تحذير من مسار خطير ودعوة لإنقاذ القضية الصومال يرد على إسرائيل بعد اعترافها بانفصاليي صومالي لاند كيفية تغلب الحوامل على الغثيان الصباحي علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية هل يسبب هرمون التستوستيرون سرطان البروستاتا؟ – ما العلاقة بينهما علامات تحذيرية تشير إلى تراكم الكالسيوم في الشرايين عاجل: مجلس القيادة الرئاسي يطالب رسميا من التحالف اتخاذ كافة التدابير العسكرية ومساندة القوات المسلحة اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها؛سيتم التعامل المباشر معها في حينه بلا تهاون، بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.
وقال المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) "ان ذلك يأتي استجابة للطلب المُقدم من الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها".
وأكد اللواء المالكي، استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.