تحالف دعم الشرعية في اليمن يتوعد الإنتقالي اذا لم يُخرج قواته من حضرموت

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها؛سيتم التعامل المباشر معها في حينه بلا تهاون، بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وقال المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) "ان ذلك يأتي استجابة للطلب المُقدم من الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها".

وأكد اللواء المالكي، استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.