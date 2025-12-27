رسائل حازمة في توقيت حساس من قيادة التحالف .. وتركي المالكي يحذر من تحركات تغيّر المشهد شرق اليمن

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

حذّر المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، من أي تحركات عسكرية تتعارض مع جهود خفض التصعيد، مؤكداً أن التحالف سيتعامل معها بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح المالكي أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار مساعٍ مستمرة لتهدئة الأوضاع، وتشمل إعادة انتشار القوات، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها ومسؤولياتها.

وشدد على أن موقف قيادة التحالف ثابت في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، داعياً جميع الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، وضبط النفس، والتجاوب مع مساعي الحلول السلمية بما يخدم مصلحة اليمن وأمنه.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر رسمية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طلب مساندة التحالف للقوات المسلحة لفرض التهدئة في محافظة حضرموت، واتخاذ تدابير عسكرية لحماية المدنيين، مجدداً دعوته للمجلس الانتقالي الجنوبي لتغليب المصلحة العامة وتجنب التصعيد في المحافظات الشرقية.

كما ناقش مجلس الدفاع الوطني اليمني، في اجتماع طارئ، تطورات الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، في ظل ما وُصف بإجراءات أحادية وتصعيد عسكري، محذراً من تداعياتها على الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، ومشيراً إلى مخالفتها الصريحة لجهود الوساطة الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد.

في المقابل، قال المجلس الانتقالي الجنوبي إن تحركات قواته جاءت استجابة لدعوات محلية لمواجهة ما وصفه بالتهديدات، مؤكداً التزامه بالشراكة مع دول التحالف، ومعبّراً عن استغرابه من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة له، مع تأكيده الاستمرار في ما يعتبره استعادة للحقوق.