آخر الاخبار

الصومال يرد على إسرائيل بعد اعترافها بانفصاليي صومالي لاند كيفية تغلب الحوامل على الغثيان الصباحي علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية هل يسبب هرمون التستوستيرون سرطان البروستاتا؟ – ما العلاقة بينهما علامات تحذيرية تشير إلى تراكم الكالسيوم في الشرايين عاجل: مجلس القيادة الرئاسي يطالب رسميا من التحالف اتخاذ كافة التدابير العسكرية ومساندة القوات المسلحة اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت   عاجل: رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني ويقر عددا من الإجراءات لحماية المركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على كافة المستويات دعم دولي جديد للسعودية… بريطانيا وروسيا تشددان على وحدة اليمن واستقرار المنطقة عاجل: حلف قبائل حضرموت: يوجه دعوة لقوات النخبة الحضرمية ويكشف عن مواجهات دامية مع الانتقالي بعد اقتحامهم لمنازل المدنيين الكويت بجانبكم… تزويج 400 عريس وعروس في حضرموت ضمن الزواج الجماعي الخيري

كيفية تغلب الحوامل على الغثيان الصباحي

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 213

 

 يستغرق الحمل تسعة أشهر، تقسم لثلاث مراحل، كل مرحلة 3 أشهر، ومصحوبة بمجموعة مختلفة من التغيرات الجسدية، فالثلث الأول هي فترة حاسمة لنمو الجنين، والثلث الثاني فيمتد من الأسبوع الرابع عشر إلى الأسبوع السابع والعشرين، بينما يستمر الثلث الثالث من الأسبوع التاسع والعشرين حتى الولادة.

وتعاني الحوامل مع متغيرات فسيولوجية وجسدية خلال فترة الحمل، مما تعاني من الغثيان الصباحي، لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كيفية التغلب على الغثيان الصباحي، بحسب "onlymyhealth".

كيفية التغلب على الغثيان الصباحي

لا توجد طريقة لمنع أعراض الحمل، فهي جزء من التغيرات التي تحدث في الجسم خلال هذه الفترة، ومع ذلك، توجد طرق للسيطرة على هذه الأعراض وتخفيف وطأتها، منها:

  • النظام الغذائي، فالتركيز على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات، والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون، والحافظ على رطوبة الجسم لمكافحة التعب والإمساك، وتناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا قد يساعد في تخفيف الغثيان.
  • - شرب شاي الزنجبيل أو الزنجبيل المسكر، المعروف بخصائصه المضادة للغثيان.
  • ويحبذ تناول فيتامينات ما قبل الولادة العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك والحديد التي تعتبر ضرورية لنمو الجنين، مع ضرورة الحصول على قسط كاف من الراحة، والنوم لمدة 8 ساعات متواصلة، والحد من التوتر قدر الإمكان، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وأخيرًا، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالحديد والفيتامينات المتعددة.
  • ما الأعراض التي تنتاب الحامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى؟-
  • تغيرات الثدي
  • - تعب
  • - كثرة التبول
  • - تقلبات المزاج
  • - الرغبة الشديدة في تناول الطعام
  • - غثيان
  • متى يجب زيارة الطبيب؟
  • إذا كان المرأة حامل وفي الثلث الأول من الحمل، فمن الضروري تحديد مواعيد زيارات ما قبل الولادة مرة واحدة على الأقل شهرياً.
  • ويمكن زيادة هذه الزيارات والمواعيد مع دخول الحامل الثلثين الثاني والثالث من الحمل، ومع ذلك، ينصح باستشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض غير معتادة خلال فترة الحمل، وتتضمن التالي:
  • - نزيف مهبلي
  • - التشنجات
  • - صداع شديد
  • - تشوش الرؤية
  • - الحمى والشعور بالضعف الشديد
  • - ألم شديد في البطن
  • - التنفس السريع أو الصعب
إقراء أيضاً
علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية
هل يسبب هرمون التستوستيرون سرطان البروستاتا؟ – ما العلاقة بينهما
علامات تحذيرية تشير إلى تراكم الكالسيوم في الشرايين
الحساسية العصبية.. كيف تظهر على الجسم
انتبه.. رائحة الفم الكريهة قد تكشف نقص فيتامينات ومعادن مهمة في جسمك
تجنبها في الشتاء- مشروبات تضعف المناعة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول