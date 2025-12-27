كيفية تغلب الحوامل على الغثيان الصباحي

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 213

يستغرق الحمل تسعة أشهر، تقسم لثلاث مراحل، كل مرحلة 3 أشهر، ومصحوبة بمجموعة مختلفة من التغيرات الجسدية، فالثلث الأول هي فترة حاسمة لنمو الجنين، والثلث الثاني فيمتد من الأسبوع الرابع عشر إلى الأسبوع السابع والعشرين، بينما يستمر الثلث الثالث من الأسبوع التاسع والعشرين حتى الولادة.

وتعاني الحوامل مع متغيرات فسيولوجية وجسدية خلال فترة الحمل، مما تعاني من الغثيان الصباحي، لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كيفية التغلب على الغثيان الصباحي، بحسب "onlymyhealth".

كيفية التغلب على الغثيان الصباحي

لا توجد طريقة لمنع أعراض الحمل، فهي جزء من التغيرات التي تحدث في الجسم خلال هذه الفترة، ومع ذلك، توجد طرق للسيطرة على هذه الأعراض وتخفيف وطأتها، منها: