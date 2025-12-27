الصومال يرد على إسرائيل بعد اعترافها بانفصاليي صومالي لاند كيفية تغلب الحوامل على الغثيان الصباحي علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية هل يسبب هرمون التستوستيرون سرطان البروستاتا؟ – ما العلاقة بينهما علامات تحذيرية تشير إلى تراكم الكالسيوم في الشرايين عاجل: مجلس القيادة الرئاسي يطالب رسميا من التحالف اتخاذ كافة التدابير العسكرية ومساندة القوات المسلحة اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت عاجل: رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني ويقر عددا من الإجراءات لحماية المركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على كافة المستويات دعم دولي جديد للسعودية… بريطانيا وروسيا تشددان على وحدة اليمن واستقرار المنطقة عاجل: حلف قبائل حضرموت: يوجه دعوة لقوات النخبة الحضرمية ويكشف عن مواجهات دامية مع الانتقالي بعد اقتحامهم لمنازل المدنيين الكويت بجانبكم… تزويج 400 عريس وعروس في حضرموت ضمن الزواج الجماعي الخيري
يعاني البعض من ضعف في الدورة الدموية، مما يؤدي إلى أمراض بالشرايين، وتراكم اللويحات بها، لكن مع مرور الوقت، قد يؤدي هذ التراكم إلى تصلب الشرايين أو تضيقها، ما يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، العلامات التحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية، بحسب "verywellhealth".
ما علامات ضعف الدورة الدموية؟