علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 256

 

يعاني البعض من ضعف في الدورة الدموية، مما يؤدي إلى أمراض بالشرايين، وتراكم اللويحات بها، لكن مع مرور الوقت، قد يؤدي هذ التراكم إلى تصلب الشرايين أو تضيقها، ما يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، العلامات التحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية، بحسب "verywellhealth".

ما علامات ضعف الدورة الدموية؟

  • تقلصات مؤلمةمن أكثر أعراض ضعف الدورة الدموية شيوعاً التشنجات أو آلام العضلات التي تحدث عند الحركة وتتحسن مع الراحة.
  • - الضعف والتورمقد يعاني بعض الأشخاص المصابين بضعف الدورة الدموية من الخدر أو الضعف أو التورم نتيجة لتصلب الشرايين.
  • - الإرهاق والشعور بالبرديمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى الشعور بالتعب أو البرد، خاصة في الأطراف، مثل اليدين أو القدمين.
  • يؤدي نقص الأكسجين والدم الغني بالمغذيات نتيجة ضعف الدورة الدموية إلى إجهاد العضلات بشكل أسرع والشعور بالإرهاق، كما أن انخفاض تدفق الدم يعني وصول كمية أقل من الدم الدافئ إلى جميع أنحاء الجسم، مما يجعل المناطق التي تعاني من ضعف تدفق الدم تشعر بالبرودة.
  • - تغير لون الجلدقد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية تغيرات في لون الجلد بسبب نقص الدم الغني بالأكسجين في مناطق معينة من الجسم.
  • - هشاشة الأظافر وتساقط الشعرقد يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى منع بصيلات الشعر وقواعد الأظافر من الحصول على الدم اللازم للحفاظ على صحتها، وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية من أعراض تساقط الشعر وهشاشة الأظافر.
  • - الذبحة الصدريةقد يؤثر ضعف الدورة الدموية على الشرايين التي تغذي القلب، مما قد يسبب الذبحة الصدرية، وهي ألم في الصدر ناتج عن تقلص عضلة القلب، وإذا تدهورت الدورة الدموية بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية.
  • - ضعف الوظائف الإدراكيةلأن ضعف الدورة الدموية يؤثر على جميع شرايين الجسم، فمن الممكن أن يقل تدفق الدم إلى الدماغ، ويمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى حرمان الدماغ من الأكسجين والمغذيات الحيوية، والتأثير على قدرة الدماغ على العمل بشكل سليم، وإبطاء الإدراك.
  • - ضعف جهاز المناعةيمكن أن يؤثر ضعف الدورة الدموية على جهاز المناعة في الجسم، فعندما لا يتم نقل خلايا الدم البيضاء يصبح جهاز المناعة أقل فعالية.
  • - اضطرابات في حركة الأمعاءقد يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى نقص تروية الأمعاء، وتشمل أعراض نقص تروية الأمعاء ألمًا في البطن، وغثيانًا وقيئًا، ونزيفًا شرجيًا، وإسهالًا.ويعد نقص تروية الأمعاء حالة طبية طارئة، ويجب تقييمها من قبل أخصائي رعاية صحية مؤهل على الفور
