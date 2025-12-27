علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يعاني البعض من ضعف في الدورة الدموية، مما يؤدي إلى أمراض بالشرايين، وتراكم اللويحات بها، لكن مع مرور الوقت، قد يؤدي هذ التراكم إلى تصلب الشرايين أو تضيقها، ما يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، العلامات التحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية، بحسب "verywellhealth".

ما علامات ضعف الدورة الدموية؟