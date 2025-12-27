هل يسبب هرمون التستوستيرون سرطان البروستاتا؟ – ما العلاقة بينهما

السبت 27 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 256

يعد سرطان البروستاتا من أكثر السرطانات شيوعًا بين الرجال، وترتبط الإصابة بعدة عوامل مثل العمر والتاريخ العائلي والجينات.

ورغم أن بعض العوامل معروفة، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالعلاقة بين هرمون التستوستيرون وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى أمان العلاج بالهرمون لدى الرجال الذين لديهم عوامل خطر.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو"، أبرز المعلومات حول هرمون التستوستيرون وسرطان البروستاتا، وفقًا لما جاء في موقع، “ healthline”.

العلاقة بين هرمون التستوستيرون وسرطان البروستاتاالتستوستيرون هو هرمون الجنس الذكري الأساسي، يُنتج في الخصيتين، ويساعد في:

إنتاج الحيوانات المنوية.الحفاظ على الكتلة العضلية والعظمية.نمو شعر الجسم والوجه.تعزيز الرغبة الجنسية.إنتاج خلايا الدم الحمراء.

مع التقدم في العمر، يبدأ إنتاج التستوستيرون لدى الرجال في الانخفاض، وقد تظهر أعراض انخفاضه مثل:

ضعف الانتصاب.انخفاض الرغبة الجنسية.

انخفاض الطاقة والشعور بالتعب.

فقدان الكتلة العضلية وكثافة العظام.

عندما تكون هذه الأعراض شديدة، يُطلق عليها "قصور الغدد التناسلية" أو Hypogonadism، وهي حالة تؤثر على ملايين الرجال فوق سن الأربعين.

العلاقة بين العلاج بالهرمونات وسرطان البروستاتافي الأربعينيات، اكتشف الباحثان هاجنز وهودجز أن انخفاض التستوستيرون يوقف نمو سرطان البروستاتا، بينما إعطاء التستوستيرون للرجال المصابين يجعل السرطان ينمو.

ومن هنا جاء الاعتقاد أن التستوستيرون قد يغذي نمو سرطان البروستاتا، ويستخدم العلاج الهرموني لعلاج السرطان عن طريق خفض مستوى التستوستيرون في الجسم.

ومع ذلك، أظهرت دراسات حديثة أن العلاقة بين التستوستيرون وسرطان البروستاتا ليست واضحة دائمًا، حيث وجدت بعض الدراسات أن الرجال ذوي مستويات التستوستيرون المنخفضة قد يكون لديهم خطر أكبر للإصابة بالمرض، بينما أظهرت تحليلات أخرى أن العلاج بالهرمونات لا يزيد من خطر الإصابة أو تفاقم المرض لدى الرجال الذين تم تشخيصهم مسبقًا.

عوامل أخرى تؤثر على خطر الإصابة بسرطان البروستاتابالإضافة إلى التستوستيرون، هناك عوامل أخرى معروفة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ومنها:

1- العمريزداد خطر الإصابة مع التقدم في العمر، ومتوسط سن التشخيص 66 عامًا، وغالبية الحالات بين 65 و74 عامًا.

2- التاريخ العائليوجود أحد الأقارب المصابين يضاعف خطر الإصابة، وذلك بسبب الجينات والعوامل الوراثية ونمط الحياة المشترك.

3- العرقالرجال من أصول أفريقية أكثر عرضة للإصابة، وغالبًا ما يكون لديهم أورام أكثر عدوانية.

4- النظام الغذائيالنظام الغذائي عالي الدهون والكربوهيدرات والمُصنع يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.طرق تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتايمكن تقليل بعض المخاطر عبر تغييرات في نمط الحياة، مثل:

1- تعديل النظام الغذائيالاعتماد على نظام نباتي غني بالفواكه والخضراوات، مثل الطماطم المطبوخة والخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، مع تقليل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

2- تناول الأسماكإضافة الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3، والتي قد تقلل خطر الإصابة.

3- التحكم في الوزنمؤشر كتلة الجسم فوق 30 قد يزيد من خطر الإصابة، لذا من الضروري التحكم في الوزن عبر الغذاء والرياضة.

4- الإقلاع عن التدخينالابتعاد عن التدخين، حيث يرتبط بزيادة خطر عدة أنواع من السرطان